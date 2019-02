Ngư dân Nghệ An trúng mẻ cá hố 1,5 tỷ đồng

Ngày 15/2, tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tàu cá Nghệ An có công suất 900 CV do ông ông Đào Ngọc Huân (trú huyện Quỳnh Lưu) làm chủ kiêm thuyền trưởng cập bến với đầy ắp khoang chứa cá hố. Đây là chuyến ra khơi đầu tiên của thuyền viên sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán.

Công nhân chuyển cá từ khoang tàu lên đất liền. Ảnh: Nguyễn Văn.

Khi cập cảng, hàng chục công nhân được thuê chuyển số cá này từ khoang lên đất liền để bán cho các thương lái. Theo một thương lái cá hố giá khoảng 90.000 đồng mỗi kg; mẻ cá của ông Huân gần 17 tấn, thu được gần 1,5 tỷ đồng.

"Chuyến đánh bắt này có 17 người, bình quân mỗi công nhân 30 triệu đồng; riêng chủ tàu được gần nửa tỷ sau khi trừ chi phí", ông Huân nói và cho biết đây là lần đầu tiên trúng mẻ cá hố lớn như vậy sau nhiều năm làm nghề biển.

Tàu do ông Huân làm chủ ra khơi từ ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết). Mẻ cá trên đánh bắt tại ngư trường Nghệ An giáp Hà Tĩnh, cách cảng Lạch Quèn chừng 70 hải lý về phía Đông Đông Nam.

Mẻ cá hố trên tàu của ông Huân. Ảnh: Nguyễn Văn.

Nghệ An có hơn 3.500 tàu đánh bắt hải sản. Năm 2018 toàn tỉnh thu được hơn 149 nghìn tấn thủy, hải sản, tăng 12% so với năm trước. Tổng giá trị đánh bắt ước đạt 3.300 tỷ đồng. Riêng Quỳnh Lưu là huyện có số lượng tàu, thuyền tham gia nghề đánh bắt thủy hải sản lớn nhất Nghệ An; mỗi năm khai thác đạt gần 65.000 tấn hải sản.

Theo Nguyễn Hải (VnExpress.net)