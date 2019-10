Ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm, chung cư trung tâm tâm mất giá

Ra xa trung tâm

Theo quan sát của các đơn vị tư vấn, các dự án bất động sản đang có xu hướng ra xa khu vực trung tâm. Đơn cử tại Hà Nội, năm 2017, các dự án thường nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km. Tuy nhiên, trong năm 2019, các dự án bình dân thường nằm cách trung tâm Hà Nội từ 10-13km.

Tương tự, ở phân khúc biệt thự liền kề, sự dịch chuyển của nguồn cung với các dự án mở bán mới tại các quận/huyện Hoài Đức, Hà Đông và Đan Phượng. Số căn mở bán mới ghi nhận tại 3 quận/huyện trên đóng góp khoảng 25% tổng nguồn cung mới của thị trường.

Trong khi tổng nguồn cung vẫn chủ yếu đến từ khu vực phía Tây, nguồn cung mới đang dịch chuyển ra xa hơn đến các địa điểm mới tại khu vực Tây Bắc và Tây Nam thành phố, thay vì các cụm dân cư đã hình thành như Nam Từ Liêm và Cầu Giấy.

Người mua có xu hướng ra xa trung tâm





Còn tại TP.HCM, các vấn đề về hạ tầng như ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới điều kiện sống của dân cư tại các thành phố lớn. Vì vậy, các khu đô thị nằm xa trung tâm tại phía Đông và phía Tây với đầy đủ tiện ích và kết nối tốt đã được thị trường đón nhận tích cực.

Ở thị trường khu vực các huyện tiếp giáp TP.HCM của tỉnh Đồng Nai, nguồn cung mới chào bán trong 9 tháng đầu năm đã cao hơn khoảng 24% so với toàn TP.HCM. Các dự án nhà liền thổ xây sẵn ở tỉnh tập trung vào các yếu tố môi trường sống sạch và cảnh quan xanh mát cùng với giá bán và chính sách thanh toán hấp dẫn, các dự án khu đô thị được giới thiệu trong mối liên kết chặt chẽ với TP.HCM về hạ tầng đang thu hút được nhiều sự chú ý từ người mua.

Theo CBRE, cải thiện cơ sở hạ tầng với kế hoạch mở rộng và xây dựng thêm hệ thống đường giao thông kết nối trong tương lai vẫn là động lực quan trọng cho cả quỹ nguồn cung mới và mức giá bán ở những khu vực dân cư mới này.

Cung sụt giảm

Báo cáo quý 3 của CBRE VN cho thấy, thị trường nhà đất quý ba rơi vào tình trạng trầm lắng khi nguồn cung mở bán sụt giảm mạnh. Trong tháng 8 do có tháng ”Ngâu” nên không có nhiều hoạt động chào bán và sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Tại Hà Nội, số lượng căn hộ tung ra thị trường giảm 33% so với quý trước, chỉ khoảng 6.100 căn hộ được chào bán từ 18 dự án. Trong chín tháng đầu năm, có khoảng 26.800 căn hộ mở bán mới, cao hơn 37% so với cùng kỳ năm 2018.

Tương tự, tại TP.HCM, số lượng dự án chào bán không cải thiện với chỉ mười dự án được chào bán. Tổng cộng có 13.072 căn hộ được chào bán, tăng 217% theo quý và 107% theo năm. Tổng nguồn cung trong chín tháng đạt 21.619 căn, giảm 3% theo năm.

Sụt giảm nguồn cung dự án





Trong quý cuối năm 2019, Hà Nội dự kiến sẽ có khoảng 7.000 căn mở bán mới, giúp tổng nguồn cung mở bán mới trong năm 2019 đạt khoảng 33.000 căn, cao hơn 9% so với năm 2018. Nguồn cung mới sẽ tập trung ở các khu đô thị như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City hay Park City.

Giá sơ cấp dự kiến tiếp tục xu hướng tăng và đạt trung bình khoảng 1.360 USD/m2 vào cuối năm. Cùng với các hoạt động xúc tiến bán hàng cũng như những cải tiến mới về sản phẩm, doanh số dự kiến sẽ duy trì ở mức khả quan đạt khoảng 85-90% tổng lượng căn mở bán trong năm.

Thị trường TP.HCM kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 42.000 căn hộ với các dự án mới chủ yếu từ các quận ven thành phố: khu vực phía Tây với các dự án như AIO City, Akari City và D-Homme; và phía Nam với các giai đoạn tiếp theo của Eco Green Saigon, Sunshine City Saigon và dự án mới là Sunshine Diamond River và Lovera Vista.

Với lượng nguồn cung mới, giá sơ cấp dự kiến sẽ tăng nhẹ so với Quý 3 và năm 2019. Phân khúc hạng sang sẽ duy trì tốc độ tăng giá 10% theo năm do khan hiếm nguồn cung. Phân khúc cao cấp và trung cấp sẽ tăng chậm hơn do có thêm nguồn cung mới và năm 2019 đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức tăng giá tại hai phân khúc này lần lượt là 6% và 5% theo năm. Phân khúc bình dân duy trì mức tăng giá 3% theo năm.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, thị trường căn hộ đang có những thay đổi đáng kể từ năm bản lề 2015, điều này rất cần thiết để tạo lập một thị trường phát triển bền vững.

Năm 2019 với tác động của các chính sách về thị trường bất động sản và thị trường tín dụng đã giúp hạn chế nguồn cung không đủ tiêu chuẩn và tạo điều kiện cho lượng hàng tồn kho được tiêu thụ. Mặc dù không có các sự kiện chào bán rầm rộ, các chủ đầu tư vẫn có các sự kiện thu hút như triển lãm bất động sản, sự kiện giới thiệu phát triển khu đô thị, lễ cất nóc các dự án đang thực hiện,...

Thời gian này cũng được chủ đầu tư tận dụng điều chỉnh chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển quỹ đất và sản phẩm. Với các hoạt động tích cực từ các chủ đầu tư, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn trong các quý tiếp theo.

Theo Duy Anh

Vietnamnet