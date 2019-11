Nấm Trung Quốc tung hoành khắp chợ dân sinh

Bảo quản không chuẩn nấm có thể phát sinh độc tố

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội): Các loại nấm đều có nguy cơ mất an toàn nếu không được đảm bảo về quy trình bảo quản. Nấm thường có thời gian bảo quản từ 5- 7 ngày trong điều kiện nhiệt độ dưới 8 độ C. Do đó, nếu nấm không được bảo quản, bày bán trong điều kiện nhiệt độ thường hoặc quá thời hạn trên thì sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn gây bệnh và các kí sinh trùng, thậm chí độc tố vi khuẩn nguy hiểm phát sinh xuất hiện…

Đối với nấm nhập khẩu thì thời hạn có thể kéo dài hơn 10 ngày, thậm chí lâu hơn nhưng không đáng lo ngại bởi quy trình bảo quản các loại nấm này đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu và cho phép… Nhưng để đảm bảo an toàn trong thời gian này, nấm nhất định phải được bảo quản trong môi trường lạnh. Tuy nhiên, nấm tươi lại là một loại thực phẩm rất nhanh hỏng nên nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại không tốt cho sức khỏe con người, nhất là người đang có thể trạng sức khỏe yếu.