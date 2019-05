Năm sào dưa hấu chặt lìa gốc qua 1 đêm: Chị nông dân nghèo khóc nấc

Sáng 12/5, ông Trương Hồng Khôi, Chủ tịch UBND xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: Hiện công an xã đang phối hợp với công an huyện truy tìm đối tượng phá hoại 5 sào dưa hấu chuẩn bị đến vụ thu hoạch của một người dân trên địa bàn.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1979 trú ở xóm 1 xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An), khoảng 5h30 ngày 11/5, chị nhận được tin báo của một người dân trong xóm bảo 5 sào dưa hấu chuẩn bị được thu hoạch của gia đình bị kẻ gian phá hoại. Hốt hoảng chị vội chạy ra ruộng thì phát hiện toàn bộ dưa dấu bị nhổ gốc và chặt ngang cây.

Chị Thanh buồn bã khi 5 sào dưa hấu chuẩn bị thu hoạch của gia đình bị kẻ gian phá hoại

“5 sào dưa mà tôi dày công ngày đêm chăm bón, giờ chỉ còn 10-15 ngày nữa là thu hoạch, vậy mà người ta lại nhẫn tâm phá hoại nhổ gốc và chặt ngang cây. Giờ đây, gia đình tôi lấy đâu ra tiền lo cho 3 con ăn học”, chị Thanh khóc nức nở.

5 sào dưa hấu của chị Thanh chuẩn bị thu hoạch bị kẻ gian phá hoại

Theo quan sát của của PV, số dưa bị kẻ gian nhổ gốc đang héo dần, còn số dưa bị chặt ngang phần thân với gốc thì rũ chết nhanh hơn. Với giá dưa như thị trường hiện nay mỗi sào cho thu nhập 10-15 triệu đồng. Tính ra với 5 sào dưa hấu bị phá hoại, gia đình chị Thanh đã bị thiệt hại 50-75 triệu đồng.

Cũng theo lời chị Thanh, gia đình từ trước tới nay không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với ai nên khi ruộng dưa bị phá hoại như vậy, không chỉ gia đình chị mà nhiều hộ dân khác trồng dưa cũng hết sức lo lắng, khi “vựa dưa hấu” của huyện Diễn Châu đã gần tới ngày thu hoạch.

Theo báo Giao thông