Mua 'nước hoa Pháp xách tay' siêu rẻ, khách hàng bị lừa cay đắng

Vừa qua, tài khoản Facebook Minh Phuong Do đăng tải status nội dung “Cảnh báo lừa đảo: Em vừa bị lừa…các chị em reamode nó cho em với. Nó đăng ảnh bán 1 kiểu, em nhận được hàng 1 kiểu. Em hỏi nó, nó chặn luôn em rồi. Rất nhiều người cùng mua luôn, rất nhiều chị em vị lừa như em” kèm hình ảnh lọ nước hoa và hộp giấy mang nhãn hiệu La vie est belle.

PV liên hệ với chị Đỗ Minh Phương (Tây Hồ, Hà Nội) - chủ tài khoản Facebook Minh Phuong Do, chị Phương cho biết: Chị đọc thông tin của tài khoản Facebook mang tên Trần Huyền Phương quảng cáo nước hoa Pháp hấp dẫn: "Do nhận được đơn đặt hàng từ một đơn vị kinh doanh lớn, Huyền trực tiếp qua Pháp chọn sản phẩm đối tác yêu cầu, nhưng do khách hàng mong muốn hủy nên Huyền cùng công ty trên quyết định sẽ thanh lý lô hàng này để thu hồi vốn". Giá bán được công khai 600k (600 nghìn đồng) kèm cam kết: Hàng có nguồn gốc rõ ràng, 100% chuẩn hàng xách tay Pháp, Full box, Full Bill mua hàng, bao check code, đền gấp đôi nếu sai hàng. Bảo hành hỗ trợ trọn đời. Tài khoản nhiều người tương tác khen sản phẩm dùng tốt nên chị đã “inbox” đặt mua theo hướng dẫn vì trên bài quảng cáo không đăng số điện thoại hay địa chỉ.

Status cảnh báo của chị Đỗ Minh Phương trên mạng xã hội Facebook.

Bốn ngày sau, chị được nhân viên Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) giao hàng. Mã vận đơn 11217049543, thông tin người gửi: Nguyễn Phương Huyền, số điện thoại 0328684…, địa chỉ: Số 56 đường 18 Linh Chung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Khi nhận hàng chị Phương thấy bên ngoài vỏ hộp vẫn dán tem, niêm phong đầy đủ, sử dụng ứng dụng quét mã vạch trên Iphone vẫn hiển thị sản phẩm nước hoa Pháp. Nhưng, khi bóc ra hàng hoàn toàn không giống quảng cáo. Hàng quảng cáo vỏ chai nhẵn, có nhãn hiệu in trên vỏ, màu rượu vang nhạt, trong. Hàng nhận được vỏ sần, thô, không in thương hiệu, không nhãn mác, màu vàng đục. Thấy sản phẩm không giống hình ảnh quảng cáo, chị Phương nhắn tin lại cho người bán nhưng ngay lập tức bị chặn, không liên lạc được. Lúc ấy chị Phương mới té ngửa biết mình bị lừa.

Hiện nay tài khoản “shop ma” đã ẩn, người lạ không tìm thấy trên Facebook. PV gọi điện theo số điện thoại ghi trên bưu gửi khách mua, nhà mạng báo “Thuê bao không liên lạc được”.

Ông Hoàng Lê Hiếu, chuyên bán phụ kiện, thời trang, nước hoa nói nhận định với PV: “Sáu trăm nghìn lấy đâu nước hoa Pháp. Đây là hàng giả, giá mua vào khoảng 80.000đ đến 90.000 đồng, nếu lấy số lượng lớn đến 500 chai có khi chỉ 30 nghìn, giá bán ra vô cùng”.

Chị Hà Thu, chuyên bán nước hoa online cho biết, website chính thức của hãng lancome-usa.com đăng giá công khai 73 USD, tương đương gần 1,7 triệu đồng. Chưa tính thuế, phí chuyển từ 10 đến 15 USD (khoảng 230 đến 345 nghìn đồng ). Tại Việt Nam, các shoponline uy tín cũng đăng bán giá 2,8 đến 2,85 triệu đồng thì không thể có hàng thật giá 600 nghìn đồng bao ship.

Đại diện cơ quan quản lý thị trường cho biết: Việc bao bì thật, bên trong hàng giả xảy ra nhiều. Khi có giấy đăng ký mã vạch, kẻ xấu có thể làm nhiều hộp cùng một mã vạch. Khách mua hàng nên kiểm tra cả mã vạch in ngoài vỏ hộp và bốn số mã nhà sản xuất trùng số trên mã vạch được in trên sản phẩm.

