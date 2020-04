Mùa me chín rộ chỉ 35 ngàn đồng/kg, bà nội trợ Việt đặt cả yến me lột vỏ cất tủ lạnh ăn dần

Mấy hôm nay trên chợ mạng, rất nhiều topic rao bán me chín. Đặc biệt để tiện cho bà nội trợ có thể để dành nấu canh chua, dầm đường làm nước me giải khát hoặc ô mai me, nhiều chị em rao bán me chua lột vỏ.

Thời gian này, chị Mỹ Âu ở Bắc Giang cứ vài ngày lại rao bán một mẻ me tươi. Chị Mỹ Âu đảm bảo đây là me sạch, an toàn 100%: "Nhà mình có một vườn me mọc tự nhiên nên từ cuối năm me bắt đầu cho quả. Đến khoảng giữa tháng 3, tháng 4 là chín rộ. Mỗi lần chín, mình thường hái một lần là gần như hết cả cây. Vì là me mọc tự nhiên nên me nhà mình có vị chua nhiều hơn ngọt, rất hợp cho tín đồ ăn chua".

Đến khoảng giữa tháng 3, tháng 4 là quả me chín rộ.

Mỗi lần thu hái được khoảng vài chục kg.

Người phụ nữ 32 tuổi này cũng cho biết, ăn me ngon nhất là khi chín "dốt". Ví như thời điểm như hiện nay me chưa chín hẳn, thịt bên trong màu xanh bột, vỏ bên ngoài đã bắt đầu khô dễ lột, ăn bùi bùi. Ăn thời điểm này, vị chua của me ăn kèm với muối ớt cay ai cũng khen "tuyệt cú mèo". Bởi thế khách hàng ăn me nhà chị thường canh thời điểm này để đặt me.

"Mỗi lần nhà mình lấy chỉ được khoảng 20 -30kg me thôi. Vì thế, me lấy xuống luôn không đủ để bán cho khách. Khách thường là những bà nội trợ ở Hà Nội đặt hàng. Họ đặt mua ít nhất từ 3kg trở lên. Có những người mua cả yến me. Họ nói rằng mua me về chủ yếu làm nước cốt nấu canh chua hoặc ngâm đường làm đá me hay nước uống giải khát mùa hè. Còn như ở nhà mình có sẵn cây me thì ngày thường mình hay dùng cả lá me, quả me non để nấu món ăn rất ngon miệng", chị Mỹ Âu nói.

Chị Mỹ Âu cho biết, ban đầu chị chỉ bán quả me tươi. Song nhiều thời điểm me chín rộ quá nhiều, nhà ăn không hết nên nhiều người mách chị nên lột vỏ me để dành bán. Nghe lời mách, chị Mỹ Âu cũng làm vậy và rao bán lên mạng. Nào ngờ được nhiều chị em đặt mua me lột vỏ để ngăn đá tủ lạnh ăn dần nhiều hơn cả me tươi.

"Mình thường bán 35 ngàn đồng/1kg me lột vỏ. Khách mua về chỉ việc bỏ hột là đã có thể nấu ăn hay chế biến thành nhiều món ngon miệng tại nhà như nấu canh chua, giã mắm, rim đường, rim muối ớt… rồi. Khách nào lấy từ 2kg trở lên thì mình bán giá 65 ngàn đồng/kg", chị Mỹ Âu nói.

Thời điểm me chín rộ quá nhiều, nhà ăn không hết nên nhiều người mách nên lột vỏ me để dành bán.

Là người năm nào cũng đặt từ 5 đến chục kg me lột vỏ để tủ lạnh ăn dần, chị Hoàng Thị Biển (Ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội) tỏ ra rất sành sỏi khi mua me chua: "Mình thường chọn mua me lột thời điểm này vì lúc này me lột vỏ không bị quá chín. Nhưng nếu mua chậm vào cuối tháng 4, me này sẽ chín quá và vỏ khô giòn, chỉ cần bẻ lớp vỏ bên trong là lộ ra phần thịt màu nâu đậm. Lúc này chỉ làm me rim đường là ngon nhưng nấu canh chua lại không ngon. Cho nên cứ thời điểm này là mình phải đặt me ngay không sợ muộn và hết hàng".

Bà nội trợ thích mua me về để ngào đường, để làm nước chua uống giải nhiệt...

Bà nội trợ này cũng cho biết, chị mua cả yến me lột vỏ và để 5kg cho vào tủ lạnh nấu canh chua ăn dần. 5kg chị sẽ làm ô mai me và me ngâm đường chua ngọt giải khát: "Nhà mình ai cũng thích uống nước me ngâm đường. Nhất là khi đi làm về, một cốc nước me ngon cùng đá bào giữa trưa hè nắng gắt uống thật đã. 2 con nhà mình thích uống nước me ngâm đường hơn hẳn nước sấu đá vì bảo nước me thơm ngon".

Theo Afamily/Báo Dân sinh