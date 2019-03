Mua 1 lúc 2 siêu xe 30 tỷ: Siêu giàu Việt chịu chơi, sếp Tây ngã ngửa

Mới đây, hãng siêu xe thể thao Aston Martin chính thức công bố sự hiện diện của mình tại thị trường Việt Nam. Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc điều hành đơn vị phân phối siêu xe này, cho hay hãng đã bán được 3 chiếc siêu xe trong đợt ra mắt này. Hiện tổng số siêu xe Aston Martin có khoảng 10 chiếc lăn bánh tại thị trường Việt Nam.

Khách hàng đầu tiên có lẽ là đại gia Hoàng Kim Khánh, người từng “khoe” chiếc Aston Martin Vantage có nước sơn màu xanh vào cuối năm ngoái. Bên cạnh mẫu xe Vantage, hãng xe Anh Quốc còn giới thiệu mẫu xe DB11. Cả hai đều có giá 15 tỷ đồng trở lên, tùy biến theo yêu cầu khách hàng.

Mẫu xe Aston Martin DB 11 chính thức ra mắt với giá gần 16 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay cũng đã có khá nhiều đại gia “đập thùng” siêu xe. Điển hình như một đại gia ở Nha Trang đã rước xế hộp Rolls- Royce Cullian với giá trị tới 2 triệu USD, hay trước đó nữa là Minh “nhựa” đã kịp tậu Range Rover Autobiography 2018 giá hơn 10 tỷ đồng.

Thú chơi siêu xe ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam và hình ảnh của những chiếc siêu xe đắt tiền xuất hiện ngày càng nhiều hơn, gắn liền với tên tuổi của nhiều vị đại gia. Hầu hết người sở hữu đều là những doanh nhân thành đạt, kín tiếng. Có người thích loại xe có thiết kế thể thao, tốc độ như Ferrari, Bugatti,... nhưng cũng có người thích sự sang trọng và lịch lãm với dòng xe Bentley hay Rolls-Royce .

Đại gia Hoàng Kim Khánh rước mẫu Aston Martin V8 Vintage về đón Tết 2019

Có thể nhận thấy cuộc chơi siêu xe ngày càng xuất hiện thêm nhiều tên tuổi mới, chứ không chỉ còn gương mặt thân quen như Cường Đô la hay Minh “nhựa”. Điển hình như ông chủ Đặng Lê Nguyên Vũ của tập đoàn cà phê đình đám Trung Nguyên cũng lộ diện mình là “tay chơi” xe sang, siêu sang có hạng với gara nhiều loại khác nhau.

Trong năm ngoái, ông chủ cà phê Trung Nguyên cũng là người khởi xướng hành trình siêu xe xuyên Việt, tập hợp nhiều đại gia chơi xe lại với nhau. Ông Vũ chia sẻ, những chiếc xe sang được làm công cụ để quảng bá hình ảnh cho chương trình xuyên Việt phát sách cho thanh niên và hình ảnh tập đoàn khá tốt.

Ông chủ Trung Nguyên cũng là người yêu thích xe sang và siêu sang

Vài năm trở lại đây, thị trường ô tô vẫn tăng trưởng tốt với nhiều dòng xe phổ thông từ các hãng như Toyota, Mazada, Thaco, Huyndai Thành Công, nhưng phân khúc cấp cao cũng nhận được nhiều sự chú ý khi nhiều thương hiệu xe sang trên thế giới đã góp mặt. Chẳng hạn có thể kể đến Land Rover, Jaguar, Porsche, Maserati... Danh sách này bổ sung thêm cho các dòng xe sang vốn đang bán chạy và ngày càng phổ biến ở Việt Nam như Mercedes, Lexus, BMW, Lexus hay Audi với giá từ hơn tỷ đồng cho đến chục tỷ đồng.

Thống kê cho thấy năm 2018 doanh số bán ra của các dòng xe sang, siêu sang và siêu xe thể thao tại thị trường Việt Nam đạt khoảng 8.600 chiếc xe các loại. Chiếm thị phần lớn lần lượt là Mercedes Benz, BMW, Lexus, Audi.

Ngược lại, các siêu xe dù không tăng nhiều về số lượng vì xe nhập khẩu gặp khó, nhưng lại có số lần xuống đường đông đảo nhất với nhiều đại gia chơi xe. “Thị trường Việt Nam vẫn còn rất mới”, như ông Hà nhận định.

Gara đáng mơ ước tập hợp nhiều loại siêu xe của những đại gia Việt

Số liệu mới đây của Cục hải quan TP.HCM cho biết, kim ngạch nhập khẩu ôtô qua các cảng ở TP.HCM trong 2 tháng đầu năm tăng rất mạnh. Các dòng xe sang với trị giá cả chục tỷ đồng mỗi chiếc liên tục được nhập về.

Một trong những lý do được các chuyên gia lý giải cho việc xe sang tăng tốc trên thị trường Việt Nam là do số lượng người giàu ngày càng nhiều lên. Năm 2018, Việt Nam có đến 12.317 triệu phú USD, tăng 23% so với cách đây 5 năm. Theo dự đoán của Knight Frank, trong 5 năm tới, số triệu phú USD của Việt Nam sẽ tăng thêm 28%, cao hơn mức trung bình của châu Á (21%) và thế giới (19%). Tương tự, theo báo cáo của High Net Worth Handbook 2019 của Wealth-X, Việt Nam được dự báo sẽ đứng thứ 4 trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới.

Bên cạnh Aston Martin, CT Wearnes Vietnam còn phân phối cả 2 thương hiệu khác là Bentley và Lamboghini. Nhà phân phối này dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô showroom tại quận 7 để có không gian rộng hơn và sẽ đưa về them nhiều dòng xe hơn. “Ngày càng có nhiều người có nhu cầu về siêu xe, không chỉ để sưu tầm mà còn phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Đây là thời điểm thích hợp nhất để một thương hiệu siêu xe lịch lãm từ Anh Quốc như Aston Martin bắt đầu tại Việt Nam”, ông Hà cho biết.

Theo Dũng Nguyễn

Vietnamnet