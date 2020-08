Mít Thái tăng giá gấp ba

Tại Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang giá mít Thái tại vườn đang được bán giá 30.000-35.000 đồng một kg cho hàng loại 1 (loại 9 kg một trái) và 18.000-20.000 đồng một kg cho hàng loại 2 (7 kg một trái).

Ông Bảy Ẩn, chủ vườn mít Thái tại Cai Lậy, Tiền Giang cho biết, so với mức đáy của tháng 5, giá mít Thái hiện tăng 3 lần. Tại vườn nhà ông, mít loại 1 đang bán giá 30.000 đồng một kg nhưng lượng hàng khá hạn chế, năng suất giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vườn mít Thái nhà ông Bảy Ẩn. Ảnh: Ngọc Ẩn.



Cũng có khoảng 100 cây mít Thái, ông Tín ở Cần Thơ cho biết, vụ trước giá mít giảm nên vườn nhà ông không có lời. Từ giữa tháng 8 đến nay, giá mít tăng cao nên phần nào giúp gia đình phấn khởi hơn.

"Vừa qua, tôi bán được khoảng 1 tấn mít với giá 34.000 đồng một kg. Mức giá này, gia đình có lời khoảng 20 triệu đồng", ông Tín nói.

Mít Thái bán tại các cửa hàng dao động 30.000-60.000 đồng một kg (tùy loại). Ảnh: Thi Hà.



Theo các thương lái, giá mít tăng cao do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu tăng nên đẩy giá lên cao. Mặt khác, năm nay hạn mặn kéo dài khiến năng suất mít tại các nhà vườn ở miền Tây giảm 20-30% so với vụ năm ngoái. Do vậy, dù giá cao nhưng mức lãi mà người trồng thu được giảm mạnh so với mọi năm.

Theo ông Ẩn, chủ vườn mít Thái tại Cai Lậy, mặc dù giá tăng khá cao nhưng vẫn chưa lên đến mức đỉnh của năm ngoái. Do đó, với nhu cầu lớn như hiện nay trong khi nguồn hàng khan hiếm, giá mít dự báo sẽ còn đi lên. Mặt khác, mít đang bước vào nghịch mùa thu hoạch cũng là lý do khiến giá còn tăng tiếp.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, giá mít Thái tại các nhà vườn miền Tây chỉ còn khoảng 4.000-10.000 đồng một kg. Nguyên nhân là sức mua loại trái cây này khá thấp, lượng hàng xuất khẩu hạn chế. Ngoài ra, các loại trái cây mùa hè sản lượng lớn, giá hấp dẫn nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn.

Theo Thi Hà

VnExpress