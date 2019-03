Lo dịch tả heo châu Phi, người dân tăng mua ở siêu thị

Ghi nhận của Zing.vn tại một số chợ dân sinh ở TP.HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)… sức mua thịt heo vài ngày trở lại đây có phần giảm so với trước đây.

Lo ngại nguồn gốc heo, nhiều người dân đã đến siêu thị để mua thịt. Ảnh: T.T.

Nhiều tiểu thương cho biết hiện mỗi ngày họ nhận về lượng thịt ít hơn, thậm chí giảm giá từ 10.000-20.000 đồng mỗi kg, tùy vào thời điểm trong ngày nhưng vẫn không chạy như trước.

“Thịt heo hầu như là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn nên ngày trước bán tốt lắm, chỉ vài tiếng sau khi mở hàng là hết sạch gần cả trăm kg. Hiện người dân bắt đầu có tâm lý ngại mua thịt heo vì thông tin dịch tả heo châu Phi xuất hiện phía Bắc. Dù tôi cam kết nguồn gốc đàng hoàng, chỉ những khách quen mới mua”, bà Thanh Vân - một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, cho biết.

Giá thịt heo tại chợ này được các tiểu thương bán đồng đều nhau, không quá chênh lệch. Cụ thể, thịt heo đùi có giá 80.000 đồng/kg, thịt ba rọi 90.000 đồng. Theo họ, mức giá này đã giảm từ 10.000-20.000 đồng do mua tại gốc giảm nhưng sức mua vẫn không cao.

Trong khi đó, để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của thịt, người dân có xu hướng đến các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh để mua về chế biến cho bữa ăn hàng ngày.

Ghi nhận việc mua bán thịt tại các siêu thị cho thấy, mức giá siêu thị đưa ra có phần nhỉnh hơn so với chợ, tuy nhiên, sức mua lại cao hơn.

Cụ thể, tại quầy thịt heo tươi nằm bên trong siêu thị Lotte Mart (quận 11), giá thịt đùi heo là 93.000 đồng (giá gốc 107.000 đồng), thịt ba rọi 125.000 đồng/kg, cốt lết heo 107.000 đồng, sườn heo non 192.000 đồng/kg. Để đảm bảo với khách hàng, ngay tại khu vực bán có dán cam kết thịt heo đã được kiểm dịch, không nằm trong vùng dịch tả.

Một siêu thị dán thông báo heo đã được kiểm dịch và không xuất phát từ nguồn dịch. Ảnh: P.M

Trong khi đó, một siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op nằm trên đường Cống Quỳnh (quận 1) cũng rất đông người chờ mua thịt heo. Thời điểm đắt khách nhất tại quầy thịt trong siêu thị này là sáng và giờ tan tầm. Không đủ kiên nhẫn chờ để nhân viên cắt thịt theo yêu cầu, nhiều người phải mua theo dạng vỉ chưa đến dưới 1 kg để tiết kiệm thời gian.

Thịt heo do hệ thống Saigon Co.op bán tại siêu thị có giá 107.000 đồng/kg với thịt đùi, ba rọi 122.000 đồng/kg, sườn non 198.000 đồng/kg… Nguồn hàng được in kỹ tại quầy hoặc bao bì sản phẩm, theo đó, Vissan, SagriFood, Nam Phong, Anh Hoàng Thy… là những đơn vị phân phối tại đây.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Saigon Co.op cho biết tại các hệ thống bán lẻ, sức mua thịt heo tươi tăng từ ngày, trung bình tăng khoảng 20%. Ngày thường, hệ thống bán khoảng 45-50 tấn, trong khi đó, cuối tuần tăng lên thành 60-70 tấn.

Ông Phạm Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết ngay khi có thông tin về bệnh dịch, đơn vị đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát nguồn thịt. Bên cạnh tăng tần suất kiểm soát, còn tổ chức kiểm tra đột xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm bất ngờ tại các siêu thị để đảm bảo an toàn khi bán đến tay khách.

Để đảm bảo nguồn heo sạch, an toàn cho người dân, gần đây, các đoàn kiểm tra thuộc Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã thường xuyên kiểm tra những ngày qua tại các cơ sở giết mổ gia súc Xuyên Á, Xuân Thới Thượng, chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền.

Trước việc một số người tiêu dùng có tâm lý e ngại dùng thịt heo khi đang trong giai đoạn bùng phát dịch, cơ quan chức năng đã liên tục lên tiếng khuyến cáo về việc dịch tả heo châu Phi không lây sang người.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban An toàn thực phẩm TP.HCM, nhấn mạnh rằng dịch tả heo châu Phi không lây sang người nên người dân cần tránh hoang mang, quay lưng với loại thực phẩm thiết yếu dùng hàng ngày này.

Tương tự, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y Tế) cũng khẳng định, dịch bệnh này không gây bệnh trên người nên người tiêu dùng cần bình tĩnh, không hoang mang. Tuy nhiên, phải lựa chọn các sản phẩm thịt heo an toàn, đảm bảo nguồn gốc, không bị bệnh và phải chế biến hợp vệ sinh.

