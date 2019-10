Lộ chân dung ông chủ chuỗi ẩm thực Món Huế đang bị tố nợ hàng chục tỉ, phải đóng cửa một loạt

Sáng hôm qua (22/10), tất cả các chi nhánh của chuỗi thương hiệu Món Huế của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế tại TP.HCM và Hà Nội đã bất ngờ đóng cửa và treo biển trả mặt bằng.

Tại trụ sở doanh nghiệp ở địa chỉ 302-304 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM sáng 22/10 cũng chỉ có ít nhân viên làm việc.

Ông Huy Nhật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Huy Việt Nam.

Đến trưa 22/10, khoảng gần 30 nhà cung cấp đã nộp đơn tố cáo Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Huy Việt Nam về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với Công an phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM.



Ngoài Món Huế, Công ty Huy Việt Nam cũng vận hành nhiều chuỗi nhà hàng khác như Cơm Thố Cháy, Phở Ông Hùng, Great Banhmi & Cafe, trà sữa TP Tea, 99 House of Phở, Mì Quảng Bếp Tâm, món Hàn Shilla, món Nhật Iki, Captain Lobster, Soi 615.

Nhà cung cấp tố chủ nhà hàng Món Huế, Phở Hùng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Được biết, chủ tòa nhà văn phòng 9 tầng nơi Công ty Huy Việt Nam đặt trụ sở cho biết đã đòi lại mặt bằng do công ty này không thanh toán tiền thuê nhà trong nhiều tháng nay.



Nhà hàng Món Huế số 1A Trần Thái Tông đã đóng cửa. Tọa lạc tại ngã tư gồm 4 con phố (Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc), đây được xem là một trong những địa điểm đẹp nhất trong chuỗi nhà hàng Món Huế tại Hà Nội.

Người sáng lập chuỗi nhà hàng Món Huế đồng thời là ông chủ của Công ty Huy Việt Nam là ông Huy Nhật, sinh năm 1974. Ông Huy Nhật vốn là một cái tên khá nổi tiếng trong giới kinh doanh nhà hàng, tự giới thiệu là người có hơn 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực F&B. Trước khi về Việt Nam khởi nghiệp, ông Huy Nhật đã kinh doanh ở Trung Quốc với chuỗi nhà hàng Huy Long Viên.



Năm 2008 - một năm sau khi trở về Việt Nam khởi nghiệp với chuỗi nhà hàng Món Huế, ông Huy Nhật đã trả lời phỏng vấn báo Doanh nhân Sài Gòn, chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình.

Một sự kiện khai trương điểm mới của chuỗi này đầu năm 2019. Đến nay, địa điểm này cũng đã đóng cửa.

Kể về cuộc sống riêng, ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế cho biết, 13 tuổi ông theo gia đình sang Mỹ định cư, học xong đại học và lấy bằng MBA tại Mỹ. Năm 27 tuổi, ông Huy Nhật một mình sang Trung Quốc mở nhà hàng Việt Nam với ước mơ đem hương vị ẩm thực Việt giới thiệu ra nước ngoài. Sau khi đã kinh doanh một số nhà hàng ở Trung Quốc, ông Huy Nhật quyết định trở về Việt Nam khởi nghiệp.



Theo Công ty Huy Việt Nam, ông Huy Nhật chịu trách nhiệm về quản lý tổng thể doanh nghiệp, điều hành việc mở các nhà hàng mới, phát triển kinh doanh và marketing.

Ông Huy Nhật (áo đen). Ảnh: Huy Việt Nam.

Ngoài Huy Nhật, một cái tên đáng chú ý không kém đó là Dennis Nguyễn, Phó chủ tịch của Huy Việt Nam. Được biết, Ông Dennis Nguyễn chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của công ty.

Được biết, Dennis Nguyễn giữ vai trò chủ tịch của New Asia Partner, một quỹ đầu tư của Hồng Kông, nắm giữ vai trò là người kết nối Huy Nhật với các quỹ đầu tư.

Dennis Nguyễn đã giúp Huy Việt Nam huy động thêm các nguồn vốn tài trợ mới từ các quỹ đầu từ Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, thậm chí cả quỹ đầu tư danh tiếng Templeton Emerging Markets Group của tỉ phú Mark Mobius cũng góp mặt.

Trước đó, Dennis Nguyễn từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT của hệ thống The KAfe, sau khi dẫn vốn cho Founder Đào Chi Anh. The KAfe cũng từng bị tố nợ tiền nhà cung cấp khi Đào Chi Anh mới sinh con, sau đó nửa năm, The Kafe cũng nhanh chóng đóng cửa.

Ông Dennis Nguyễn - được biết đến là Phó chủ tịch của Huy Việt Nam

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Huy Việt Nam chính thức thành lập vào tháng 6/2015. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng. Chủ doanh nghiệp là pháp nhân Huy Vietnam Limited có trụ sở ở Hong Kong.



Vào tháng 1/2017, vốn điều lệ của công ty Huy Việt Nam là 500 tỷ đồng với 100% vốn nước ngoài. Đến tháng 4/2017, công ty tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến lần điều chỉnh vốn gần nhất vào tháng 4 năm nay, doanh nghiệp giảm một nửa vốn điều lệ xuống còn hơn 600 tỷ đồng.

Đầu năm 2017, Công ty Huy Việt Nam thay đổi người đại diện theo pháp luật sang bà Trần Thị Thanh Tâm, sinh năm 1948. Theo thông tin trên website doanh nghiệp, bà Tâm là đồng sáng lập và bếp trưởng của công ty, chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, khâu chuẩn bị thực phẩm và kiểm soát chất lượng, nghiên cứu phát triển các công thức nấu món và quản lý đội ngũ đầu bếp.



Ngày 2/10, thời điểm chỉ hơn 1 tuần trước khi các nhà hàng Món Huế bắt đầu đóng cửa, Công ty Huy Việt Nam thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Huy Nhật sang ông Nguyễn Quỳnh Anh. Ông Quỳnh Anh sinh năm 1984 và giữ vị trí giám đốc công ty.

Trước khi chuỗi Món Huế đóng cửa hàng loạt và bị tố nợ tiền nhà cung cấp, Công ty Huy Việt Nam từng được xem là điển hình gọi vốn nhanh và thành công trong giới khởi nghiệp, tạo dựng được làn sóng ẩm thực mới cho các món ăn Việt Nam. Huy Việt Nam đã huy động được hàng chục triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, cuối năm 2014, Công ty Huy Việt Nam gọi vốn thành công vòng Series B với số tiền 15 triệu USD từ các nhà đầu tư ở Malaysia, Hàn Quốc và Hong Kong.

Tháng 4/2015, ông chủ của chuỗi nhà hàng Món Huế nhận đầu tư thêm 15 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C từ các quỹ ở Singapore và Hong Kong.

Giữa năm 2017, Công ty Huy Việt Nam khởi công xây dựng dự án hai nhà máy chế biến thực phẩm tại Long An và Hà Nội. Theo công bố, tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp đổ vào hai nhà máy này ước tính lên tới 40 triệu USD.

