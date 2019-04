Lãnh đạo xổ số An Giang thu nhập tháng gần 64 triệu đồng

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2018 vừa được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang công bố cho thấy, mức lương bình quân mỗi tháng của Chủ tịch, Ban giám đốc và Kế toán trưởng là 56,7 triệu đồng. Cộng thêm phần được chia từ quỹ tiền thưởng, ước tính mỗi người quản lý thu nhập bình quân gần 64 triệu đồng.

Thu nhập thực tế cao hơn kế hoạch gần 9 triệu đồng khiến quỹ lương thưởng cả năm tăng thêm 450 triệu đồng, lên xấp xỉ 3,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động là 28,7 triệu đồng, cao hơn kế hoạch gần 3 triệu đồng. Tiền thưởng cả năm cho mỗi người lao động xấp xỉ 45 triệu đồng.

Xổ số kiến thiết An Giang đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay giảm mạnh so với 2018 (lần lượt đạt 4.200 tỷ đồng và 472 tỷ đồng), nhưng kế hoạch lương thưởng cho ban lãnh đạo và người lao động đều tương đương năm ngoái. Theo kế hoạch chờ Sở Tài chính và UBND tỉnh phê duyệt, do thay đổi số lượng nhân sự nên quỹ lương thưởng cho nhóm lãnh đạo vào khoảng 4,1 tỷ đồng, còn quỹ lưỡng cho người lao động nhích nhẹ lên 17,5 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết nhiệm vụ quan trọng trong năm nay là giữ thị trường hiện có, phát triển các địa phương còn thiếu vé số và chăm sóc người bán dạo vì đây là đối tượng trực tiếp tạo ra doanh số. Công ty đang nghiên cứu các loại hình kinh doanh mới như vé số lô tô, cào, bóc...

Thách thức lớn được Xổ số kiến thiết An Giang trình bày trong kế hoạch kinh doanh là xổ số điện toán tiếp tục gia tăng cạnh tranh bằng cách mở thêm sản phẩm mới. Ngoài ra, tỷ lệ tiêu thụ của công ty đã đạt mức trần (khoảng 97% trong quý đầu năm) nhưng không được tăng thêm vé phát hành, trừ dịp Tết, nên tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại.

Theo VnExpress