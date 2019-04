Lãi nhiều triệu đồng mỗi ngày nhờ bán chè trong thời tiết nắng nóng

Những ngày gần đây, miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đầu mùa hè. Không khí oi bức khiến nhiều người không muốn ra khỏi phòng và tím đến những món ăn giải nhiệt. Chè là một trong số các lựa chọn đứng đầu.

Chị Diễm Nguyệt (Ngã Tư Sở, Hà Nội) cho biết, vì thấy năm nay rộ lên món chè dừa non rất được yêu thích nên chị cũng tự làm và rao bán trên trang Facebook cá nhân, thu nhập ổn định khoảng 1-3 triệu đồng/ngày.

Nhiều sinh viên và nhân viên công sở thu từ 1-4 triệu đồng/ngày nhờ bán chè tự nấu trên "chợ mạng".

“Những ngày đầu thì chưa được nhiều người biết đến nên lượng khách cũng không đều nhưng bây giờ thì trộm vía tạm ổn rồi, mỗi ngày cũng bán được khoảng 10-20 yến chè”, chị nói.

Theo đó, chị Nguyệt bán chè khúc bạch, chè bưởi, chè dừa non và thạch quả dừa non. Các loại chè chị đều bán theo cốc, giá từ 15.000 – 25.000 đồng/cốc, thạch quả dừa non thì có giá 50.000 đồng/quả.

Năm nay, phong trào bán chè theo cân thay vì bán theo ly cũng nở rộ. Chị Hằng Nga, nhân viên công sở (ở Tôn Thất Thuyết, Hà Nội), cũng tranh thủ kiếm thêm vào dịp hè này. Chị bán chè bưởi online trên facebook với giá 60.000 đồng/kg áp dụng cho khách mua từ 1-3kg, khách mua 4-9 kg chỉ 50.000 đồng/kg; riêng mua 10kg trở lên sẽ theo giá bán sỉ là 40.000 đồng/kg. Chè có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 3 ngày.

"1kg chè bưởi mua về chia ra được khoảng 6-7 cốc. Tính ra, chưa đến 10.000 đồng/cốc, rẻ hơn so với giá chè bưởi ngoài hàng bán 15.000 đồng/cốc", chị chia sẻ. Tuy bán theo cân giá rẻ hơn nhưng lượng chè bán ra lại nhiều hơn.

Nhờ bán theo cân mà các chủ hàng bán được hàng tạ chè mỗi ngày.

Chia sẻ về số tiền kiếm được, chị Nga cười nói: "Bí mật kinh doanh không thể tiết lộ, nhưng em bán theo cân với giá rẻ nên tiền lãi không nhiều lắm".

Nắng nóng hơn cả miền Bắc, những người bán chè ở miền Nam cũng đang hốt bạc nhờ bán chè. Chia sẻ trên Dân Trí, chị Nhâm T. Bích Ngọc (Lê Tuấn Mậu, TP.HCM) đã phải gò lưng ra làm việc để có đủ hàng phục vụ khách.

Lượng khách khá đông nên dù mới bán được 25 ngày, trung bình một ngày, chị Ngọc phải làm 150 - 200 chai chè cho khách, cao điểm có thể lên đến 300 - 400 chai. Thậm chí, chị Ngọc cho biết: “Tôi còn phải xin khách chuyển sang ngày hôm sau để cho đỡ quá tải và chờ nhập thêm nguyên liệu.”

“Làm không hết việc là bởi, chè tuyết yến nhựa đào này khá đặc biệt, ít người biết làm nên đây cũng là một lợi thế giúp tôi bán được nhiều hàng. Khách mỗi lần đặt mua toàn lấy ít nhất 4 chai nên loanh quanh vài chục khách thôi đã hết hàng”, chị Ngọc chia sẻ thêm.

Giá mỗi chai chè tuyết yến nhựa đào khoảng 45.000 đồng, như vậy trung bình mỗi đơn hàng chị Ngọc đã thu về 180.000 đồng. Một ngày 150 - 200 chai cũng đã thu về từ khoảng 7 - 9 triệu đồng, chưa kể những ngày bán được 300 - 400 chai. Sau khi trừ đi chi phí mua nguyên liệu, chai nhựa, chi phí nấu chè thì tổng số tiền lãi đã rơi vào khoảng gần 100 triệu đồng/tháng.

Mùa nắng nóng chị Ngọc có thể bán hàng trăm chai một ngày.

Thời tiết nắng nóng tuy rất khó chịu, nhưng cũng có muôn cách để kiếm thêm thu nhập trong mùa này. Lạnh có thể mặc thêm áo, nhưng nóng thì mọi người phải tìm đủ cách để giải nhiệt, thậm chí là liên tục trong ngày.

Nên những cách kinh doanh thời vụ như vậy cho thu nhập rất tốt. Nếu có một lượng khách ổn định thì hoàn toàn có thể bán thêm các loại nước ép hoa quả, hoa quả trộn và thu được thêm cả tiền ship, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình.

Lily (th)