Lacoste thay logo cá sấu truyền thống bằng 10 loại động vật sắp tuyệt chủng

Sau sự thành công của bộ sản phẩm giới hạn ra mắt hồi năm 2018, hãng thời trang Lacoste nổi tiếng với logo con cá sấu ở bên ngực trái vừa tiếp tục cho ra 1 loạt áo "limited edition" phiên bản 2019 bằng việc thay thế biểu tượng truyền thống của mình bằng 10 loại động vật sắp tuyệt chủng.



Hình ảnh giới thiệu bộ sưu tập giới hạn phiên bản 2019 của Lacoste.

Lacoste chia sẻ, lý do thực hiện bộ sản phẩm này là do họ vừa hợp tác với tổ chức Save Our Species trong 3 năm, giai đoạn từ 2018 - 2020, để nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc con người đã tác động tiêu cực thế nào đến thiên nhiên đến mức nào.

Theo người phát ngôn của hãng họ sẵn sàng từ bỏ logo thương hiệu đã giữ gìn trong suốt 85 năm qua để thể hiện sự ủng hộ việc bảo tồn các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Điều đặc biệt của bộ sản phẩm giới hạn do Lacoste thực hiện đó là mỗi loài vật sẽ chỉ được làm theo đúng số lượng sinh vật sống đang tồn tại hiện nay. Điểm này càng khiến cho giá trị và ý nghĩa của bộ sản phẩm này trở nên quý giá hơn đối với người mua.

Giá của mỗi chiếc áo trong bộ sưu tập này sẽ là $185 và tiền thu được sẽ được gửi đến quỹ của SOS để phục vụ cho công tác cứu hộ và bảo vệ cho các loài động vật quý hiếm hiện nay trên Trái Đất.

Theo Minh An/SHTT