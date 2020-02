Không phải ai cũng tranh thủ "kiếm chác" từ khẩu trang

"Hò" nhau sản xuất khẩu trang

Nhằm góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm khẩu trang trong tình hình dịch hiện nay, Tập đoàn Dệt May Việt Nam là một trong những đơn vị sự nghiệp đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ để sản xuất mặt hàng này nhằm bình ổn giá thị trường.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong những ngày cuối tuần sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Tập đoàn đã có điện khẩn gửi các đơn vị thành viên, đặc biệt là 2 đơn vị Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân và Tổng công ty may Đồng Nai.

Với Dệt kim Đông Xuân là sản xuất vải dệt kim kháng khuẩn, còn May Đồng Nai là sản xuất vải không dệt kháng khuẩn để cung ứng cho một số đơn vị ngành may như: May 10, May Hưng Yên, Việt Tiến, Dệt May Huế, Dệt May Hòa Thọ, Hanosimex,… để sản xuất các loại khẩu trang kháng khuẩn.

Những ngày đầu, do là mặt hàng mới, nên mỗi công nhân chỉ sản xuất trung bình được khoảng 100 sản phẩm/ngày. Tuy nhiên, đến nay đã nâng được công suất lên 300 – 400 sản phẩm/người/ngày. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ cung ứng được ra thị trường từ 300 – 400 nghìn sản phẩm/ngày.



Hình ảnh bên trong một nhà máy sản xuất khẩu trang thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam. Ảnh: TĐ

Cũng theo ông Lê Tiến Trường, mặc dù thời điểm này là cao điểm sản xuất cho các đơn hàng Hè Thu năm 2020, nhưng với trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nghiệp đã phải bố trí lại, ưu tiên năng lực để sản xuất ra một mặt hàng hoàn toàn mới là khẩu trang.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng sẽ phát miễn phí gần nửa triệu khẩu trang cho các địa phương nơi có doanh nghiệp trú đóng. Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn cũng đã có chỉ đạo cho Dệt kim Đông Xuân và Tổng công ty may Đồng Nai dồn lực sản xuất 2 mặt hàng vải chủ đạo là vải dệt kim kháng khuẩn và vải không dệt kháng khuẩn để cung cấp cho các đơn vị ngành May.

Được biết hiện nay, giá của một chiếc khẩu trang thành phẩm của Dệt kim Đông Xuân tái sử dụng 30 lần có giá là 7.000 đồng, đã bao gồm VAT. Công ty cam kết giữ nguyên mức giá này và không thay đổi chất lượng.



Đậm tình người giữa mùa dịch

Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục QLTT, chỉ tính riêng trong ngày 4/2, lực lượng QLTT trên cả nước đã tổng kiểm tra 338 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn. Trong đó, 95/338 cửa hàng vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử phạt 197.100.000 đồng. Tính từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, lực lượng QLTT đã kiểm tra, xử lý 2.180 vụ; số hàng hóa tạm giữ là 466.326 chiếc khẩu trang.







Một người dân cảm thấy vui vẻ khi cầm trên tay hộp khẩu trang mua với giá gốc tại Hà Nội. Ảnh: NĐ

Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, sau khi triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, hiện tượng thu gom khẩu trang y tế và các sản phẩm sát trùng đã giảm. Tuy nhiên, vẫn xảy ra hiện tượng khan hàng và có biến động giá các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế.

Nhưng trên thực tế, những cá nhân, cửa hàng lợi dụng tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra để đẩy giá bán các mặt hàng như khẩu trang y tế, nước rửa tay, cồn sát khuẩn…đi ngược lại với lợi ích chung của cộng động chỉ là thiểu số. Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, phần đa các cửa hàng, doanh nghiệp làm ăn chân chính đã và đang chung tay góp phần giúp xã hội đẩy lùi dịch bệnh do virus corona gây ra bằng những việc làm ý nghĩa, đậm tình người.





Nhiều cơ quan, đơn vị phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên đường phố Hà Nội. Ảnh: NQ

Chia sẻ với PV, anh Phạm Phong Phú (chủ nhà thuốc P.P) ở đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) một trong những cơ sở phát khẩu trang, nước muối và cồn sát khuẩn miễn phí cho người dân nhằm phòng chống dịch bệnh do virus corona cho biết: "Nhằm chung tay giúp xã hội đẩy lùi dịch bệnh, từ ngày 1/2 đến ngày 3/2, nhà thuốc chúng tôi đã tiến hàng phát miễn phí 750 chiếc khẩu trang y tế, 400 lọ nước muối và 1080 lọ cồn sát khuẩn tới tận tay những người dân có nhu cầu. Tuy lượng hàng phát ra chưa phải là lớn, nhưng chúng tôi mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vì lợi ích chung của cộng đồng. Mong rằng, dịch bệnh do virus corona sẽ sớm bị đẩy lùi và được xử lý triệt để".



Hay trong đêm qua (5/2) tại khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), một hiệu thuốc bán khẩu trang y tế với giá gốc đã thu hút hàng trăm người dân tìm tới mua. Để phục vụ người dân phòng chống dịch do virus corona gây nên, tiệm thuốc chỉ bán tối đa mỗi người một hộp khẩu trang y tế 3 lớp gồm 48 chiếc với giá 35 nghìn đồng.

Một người dân ở đây chia sẻ: "Trong thời điểm này, việc làm của hiệu thuốc trên thực sự là một hình ảnh đẹp, đậm tình người. Mong rằng các cơ sở kinh doanh khác hãy đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi nhuận để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh".

Người dân xếp hàng mua khẩu trang với giá gốc tại một cửa hàng trên phố Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 6/2. Ảnh: ĐN

Trong khi đó, theo thông tin từ ban Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội, liên quan tới công tác phòng chống dịch do virus corona gây ra, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phối hợp tuyên truyền ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không tăng giá bất hợp lý mặt hàng khẩu trang y tế, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona (đã thực hiện phối hợp tuyên truyền ký cam kết đối với 193 cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã).

Nhân viên một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: TN

Ngoài những cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, theo ghi nhận của PV có rất nhiều cá nhân, đơn vị sự nghiệp khác đã mua gom và phát khẩu trang miễn phí tới người dân tại nhiều địa điểm công cộng.

Xuân Thắng