iPhone 8 ế ẩm: Khách chê, siêu thị giảm giá, bỏ bán hàng

Chia sẻ với Báo, ông Đặng Thanh Phong, đại diện Truyền thông của Thế Giới Di Động cho biết: "Thế Giới Di Động đã ngưng kinh doanh sản phẩm iPhone 8 từ khoảng 2 tuần trước. Nguyên nhân ngừng kinh doanh là do doanh số của sản phẩm này không tốt, giá cao, trong cùng tầm giá của sản phẩm này có nhiều lựa chọn khác tốt hơn.

iPhone 8 chỉ có 1 camera, cấu hình không mạnh lắm nhưng giá bán cao hơn hẳn so với iPhone 7, nên người dùng nếu có chọn thì chọn iPhone 7, 7 Plus là nhiều hơn. Hoặc với giá của iPhone 8 họ có thể thêm ít tiền nữa để mua iPhone X đẹp, khác lạ hơn. Nhìn chung sản phẩm này không phù hợp với thị hiếu người dùng nên kém thu hút".

Iphone 8 kém sang, không có nhiều thay đổi so với iphone 7 nên ít được người tiêu dùng để ý.

Đại diện nhiều siêu thị ĐTDĐ lớn tại TP HCM cũng cho biết trong số iPhone mới ra mắt gần đây, iPhone 8 là thiết bị ít được người dùng quan tâm nhất. Do không mấy khác biệt so với iPhone 7, 7 Plus và so với iPhone X mới đẹp hơn ở thiết kế, cấu hình mạnh hơn hẳn nên iPhone 8 càng "lỗi thời hơn".

Chính vì thế người dùng nếu có ít tiền họ sẽ chon iPhone 7, còn nếu có kha khá tiền họ sẽ cố gắng mua iPhone X mà bỏ qua iPhone 8. Chính vì vậy doanh số của iPhone 8 tại các siêu thị ĐTDĐ khá thấp và sản phẩm không thu hút người dùng chọn lựa. Đại diện nhiều siêu thị, nhà bán lẻ ĐTDĐ tại TP HCM cũng khẳng định iPhone 8 là sản phẩm có doanh số kém nhất trong số các smartphone của Apple ra mắt trong vài ba năm trở lại đây.

Đại diện một siêu thị điện máy tại TP HCM còn tiết lộ rằng dù mang mác iPhone song với mức giá chính hãng lần lượt 17 triệu đồng và 18 triệu đồng, tương ứng với các phiên bản 64 GB và 256 GB bộ nhớ trong thì iPhone 8 thậm chí còn bị người tiêu dùng "bỏ qua" và chọn lựa các smartphone Android cao cấp khác.

Với mức giá 17, 18 triệu đồng, người dùng có thể mua những smartphone Android cao cấp của các hãng như Samsung, Oppo, Huawei… với cấu hình cao cấp, thiết kế đẹp mắt, công nghệ mới hơn hẳn.

Nhiều người dùng chuyển sang chọn các mẫu smartphone cao cấp của các hãng khác thay cho iPhone 8. Ảnh: Hoàng Triều.

Còn đối với các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ thì tình hình còn "tệ" hơn . Ông Vũ Triều Khúc, chủ một cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ trên đường Hùng Vương Quận 5 TP HCM, nhìn nhận: "Từ trước Tết đến giờ, tôi chưa bán được một chiếc iPhone 8 nào cả. Khách hàng đến xem thấy giá cao thì lắc đầu và chuyển qua iPhone 7, 7 Plus hàng xách tay. iPhone 7, 7 Plus xách tay có giá chỉ khoảng 6-7 triệu đồng, bằng 1/3 so với iPhone 8 chính hãng. Nên chọn iPhone 7 xách tay là quá có lợi cho người mua. Còn iPhone X xách tay, giá chỉ 19-20 triệu đồng nên thay vì mua chính hãng iPhone 8 thì người dùng chỉ cần bỏ thêm 1-2 triệu đồng là có ngay iPhone X xịn hơn".

Các chuyên gia về di động cũng cho hay với việc Apple chính thức ra mắt những mẫu iPhone mới như iPhone Xr, XS, XS Max được khá lâu nên cũng đã đến lúc Apple ngừng kinh doanh các mẫu iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus cùng iPhone 7, 8 và thậm chí là cả iPhone X mới ra mắt trong năm 2018. Khi iPhone Xs, hay Xs Max với hiệu năng vượt trội hơn nhưng có mức giá tương đương thì việc Apple ngừng kinh doanh iPhone X cũng là điều có thể dự đoán trước. Những mẫu iPhone cũ hơn thì chắc chắn Apple sẽ phải ngừng kinh doanh ngay để tập trung cho các mẫu mới.

Theo Người Lao Động