Hỏng vụ hoa Tết, chàng trai 9X “biến” vườn hoa hướng dương thành nơi check-in kiếm bộn tiền

Đó là vụ hoa hướng dương bán Tết kém may mắn của chàng trai trẻ Nguyễn Phước Linh (25 tuổi, trú tại xã An Phú, TP.Pleiku). Trước đó, anh Linh có xuống giống 1.000 chậu hướng dương, nhưng không may, mắn. những chậu hoa hướng dương này lần lượt nở trước tết.

Những bông hoa hướng dương vàng rực khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời

Ngậm ngùi bỏ 700 chậu hoa nở trước, còn 300 chậu nở sau anh Linh bất ngờ nghĩ ra ý tưởng “biến thành” nơi để các bạn trẻ có thể chụp hình lưu niệm, thay vì xuống đến tận TP.HCM hay ra tận Nghệ An.

Hoa hướng dương là một trong loài hoa được ưa chuộng nhiều nhất trong dịp lễ Tết ở Gia Lai do vẻ đẹp rực rỡ, ấn tượng của từng bông hoa.

Theo đó, địa điểm check-in tí hon này có giá 15.000 đồng/người. Ngay hôm khai trương “vườn mặt trời” tí hon này đã thu hút được một lượng lớn du khách.

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Thu (51 tuổi, mẹ của anh Linh) cho biết: “Thực ra có 700 chậu nở trước không biết nên đành đổ bỏ, đến 300 chậu nở sau con trai tôi mới có ý tưởng “biến” thành nơi để chụp hình lưu niệm. Cũng chẳng thu được bao nhiêu, quan trọng thấy hoa cũng đẹp mà lại gần thành phố nên con trai tôi muốn giới trẻ cùng biết đến và chiêm ngưỡng vẻ đẹp này…Có rất nhiều người khá thất vọng vì nghĩ là cánh đồng hoa rộng lớn, nhưng rất nhiều người lại thích thú vì được ngắm nhìn những bông hoa này…”.

Hoa hướng dương là loài loa biểu trưng cho sự kiêu kỳ, sức mạnh, lòng trung thực, trung thành

Thoạt đầu, nhìn những chậu hoa hướng dương mini này có lẽ ai cũng thất vọng tràn trề, nhưng nếu như bước vào giữa vườn bạn sẽ có cảm giác như đang ở giữa một “vườn mặt trời” rực rỡ. Bạn Trần Thùy Dung (22 tuổi, trú tại TP.Pleiku) chia sẻ: “Đúng vậy lúc mới đầu mình cũng ngỡ ngàng vì diện tích rất nhỏ nhưng khi chen vào những bông hoa mặt trời này mình mới cảm nhận được. Những bông hoa bung hết cánh, khoe sắc dưới ánh mặt trời. Tuy nhỏ nhưng khi được chek-in tại vườn hoa tí hon này cũng khá thú vị đấy…”.

Những ngày này vườn hoa hướng dương của anh Sơn đón một lượng lớn các bạn trẻ đến chụp hình, ngắm hoa...

Theo Dân Việt