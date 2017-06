Honda SH giá thấp kỷ lục: Đừng vội mua ngay bây giờ

Kể từ thời điểm ra mắt, Honda SH 2017 luôn có giá chênh khá cao so với giá đề xuất, đặc biệt là phiên bản SH 2017 150 ABS luôn cao hơn 10 triệu đồng.

Honda SH 2017 giảm mạnh trên toàn quốc

Vào nửa cuối tháng 6, giá SH 2016 bỗng dưng giảm mạnh trên toàn quốc. Cụ thể, tại các đại lý Honda Hà Nội như: HEAD, Thắng Lợi, Kường Ngân, Đức Trí (83 Trường Chinh),... giảm giá đồng loạt từ 1-4 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Trong đó, Honda SH 125 CBS có giá phổ biến từ 71,8- 2,5 triệu đồng, giảm khoảng 1,5-2 triệu đồng so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn đề xuất từ 3,8 - 4,5 triệu đồng.

Honda SH đang có giá thấp kỷ lục nhưng chớ mua bây giờ.

Đối với mẫu SH125 ABS, hiện các đại lý bán ra dao động ở mức: 79,5-80,5 triệu đồng, giảm từ 1-2 triệu đồng. Hai phiên bản SH 125 đang có mức giá hấp dẫn nhất kể từ thời điểm được ra mắt, tuy nhiên so với tháng trước nhưng cũng cao hơn đề xuất từ 3,5-4,5 triệu đồng.

Trong khi đó, SH 150 CBS đang có mức giá phổ biến ở mức 89 - 90 triệu đồng, tùy từng đại lý, cao hơn giá đề xuất từ 7-8 triệu đồng.

Riêng phiên bản SH 150 ABS được giảm mạnh nhất, có đại lý mạnh tay giảm tới 4,5 triệu đồng, mức giá phổ biến từ 101-102,5 triệu đồng, cao hơn đề xuất 11-2,5 triệu đồng.

Đối với một số đại lý tại Tp.HCM, Honda SH 2017 có mức giảm trên dưới 2 triệu đồng. Tuy nhiên, thị trường Tp.HCM đa phần bao trọn chi phí làm giấy tờ xe.

Theo khảo sát giá, SH125 CBS có giá bán từ 79-81 triệu đồng, tùy đại lý. Trong trường hợp tự làm đăng ký xe, giá xe trần ở mức: 72,5-73 triệu đồng, cao hơn đề xuất 4,5-5 triệu đồng.

SH125 ABS bán ra khoảng 89-91 triệu đồng bao giấy và 81-82 triệu đồng chưa bao giấy, giảm khoảng 1 triệu đồng so với tháng trước nhưng cao hơn đề xuất của Honda Việt Nam từ 5-6 triệu đồng.

Riêng SH150 CBS và SH150 ABS được bán ra phổ biến từ 99-100 triệu đồng và 114 -114,5 triệu đồng bao giấy, giảm khoảng 500.000 - 1 triệu đồng so với tháng trước.

Nếu biết trả giá, giá xe SH 2017 có thể giảm thêm từ 500.000 - 1 triệu đồng tại các đại lý. Hiện tại, lượng xe SH 2017 về đã ổn định hơn so với tháng trước. Song, do lệ phí trước bạ với các xe SH 150 phân khối tăng từ 24/5 nên mức giảm thực tế của các xe này không quá nhiều so với tháng trước. Tuy nhiên, với giá bán SH 2017 như hiện nay đã rất ưu đãi.

Giá xe SH 2017 có thể giảm thêm trong thời gian tới.

Giá xe SH 2017 có thể giảm thêm

Theo tiết lộ của một đại lý Honda, sở dĩ Honda SH có mức giảm mạnh như vậy là do nhu cầu mua sắp dịp hè năm nay không nhiều, thậm chí là thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Một số mẫu xe tầm chung và giá rẻ vẫn có doanh số ổn định. Đối với mẫu SH có phần hụt hơi so với mọi năm.

Có một điều khá nghịch lý tại Việt Nam, khi nhu cầu giảm, giá xe sẽ giảm và ngược lại, khi nhu cầu tăng, giá xe sẽ tăng rất mạnh. Việc các đại lý tự làm giá đã diễn ra từ lâu. Chính vì vậy, giá bán xe Honda SH luôn bị thổi giá lên rất cao so với giá đề xuất của hãng.

Trong thời điểm hiện tại, nhu cầu mua sắm xe và sẽ không có nhiều biến động về giá, thậm chí là có thể giảm mạnh là đến giữa tháng cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm nay.

Vị này cho biết, mùa mua sắm sau kỳ thi Đại học luôn là một thời điểm trọng tâm của các đại lý: “Năm nào sau kỳ thi Đại học lượng khác mua cũng sẽ tăng, song, từ đó đến sau khi kết thúc phải đến hết tháng 7, giá xe mới tăng trở lại”.

Không loại trừ những khả năng biến động của thị trường như doanh số tăng đột biến hoặc có hiện tượng găm hàng, khan hàng,... vị này cho rằng, với mức giá thấp như hiện nay, người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua. Tuy nhiên, nếu có thể chờ đợi, nên đợi thêm 1 tháng nữa, giá xe rất có thể sẽ được giảm tiếp.

Một đại lý Honda khác cũng cho rằng thời điểm hiện tại khá thích hợp để mua xe, "Thực ra mức giảm trong 1 tháng sẽ không quá nhiều, chỉ vài triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu gấp thì đây là thời điểm khá thích hợp để mua xe".

Theo VTC