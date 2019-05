Đây là những thông tin nhấn mạnh trong văn bản điều hành kinh doanh xăng dầu của Liên Bộ Công thương - Tài Chính gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, bắt đầu từ 16h chiều nay, ngày 2/5, giá của xăng, dầu đồng loạt tăng gần 1.000 đồng/lít.

Cụ thể, Xăng E5RON92 có giá bán ra là 21.613 đồng/lít, tăng 985 đồng so với kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 17/4.

Xăng RON95-III có giá bán ra là 22.474 đồng/lít, tăng 956 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 311 đồng/lít, giá bán lẻ của dầu diesel 0.05S là 17.695 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng 363 đồng/lít và giá bán ra là 16.625 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 385 đồng/kg và giá bán ra là 16.002 đồng/kg.

Từ 16h chiều nay, ngày 2/5, giá của xăng, dầu đồng loạt tăng gần 1.000 đồng/lít.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 02/5 2019 là: 80,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,399 USD/thùng, tương đương +3,08% so với kỳ trước); 82,281 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,473 USD/thùng, tương đương +3,10% so với kỳ trước); 83,792 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,801 USD/thùng, tương đương +2,20% so với kỳ trước); 83,853 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,129 USD/thùng, tương đương +2,61% so với kỳ trước); 442,103 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 13,777 USD/tấn, tương đương +3,22% so với kỳ trước).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 theo Công văn số 462/BTC-QLG ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.791 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Trước những diễn biến của giá thành phẩm xăng dầu thế giới và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, Liên Bộ CT-TC quyết định trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu, đối với mặt hàng xăng E5RON92 là 925 đồng/lít; xăng RON95 là 283 đồng/lít.

Như vậy, sau khi được trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 sẽ có giá không cao hơn 20.688 đồng/lít; xăng RON95 có giá không cao hơn 22.191 đồng/lít. Dầu Điê-zen không cao hơn 17.695 đồng/lít. Dầu hoả không cao hơn 16.625 đồng/lít và dầu ma-dút không cao hơn 16.002 đồng/lít.

Theo Liên Bộ CT-TC, từ đầu năm 2019 đến nay, mặc dù giá thế giới có xu hướng tăng nhưng Liên Bộ đã điều hành chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu liên tục và ở mức cao nhằm giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước (dịp trước, trong và ngay sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tránh tác động cộng hưởng trong đợt điều chỉnh tăng giá điện ngày 20 tháng 3 năm 2019) hoặc hạn chế mức tăng giá bán xăng dầu trong nước.

Hiện giá bán lẻ các mặt hàng xăng trong nước vẫn đang được duy trì ở mức thấp hơn khá nhiều so với giá cơ sở.

Như vậy, qua ít nhất 3 lần điều chỉnh giá kể từ cuối năm 2018 đến nay, giá xăng cao nhất đã cán mốc gần 23.000 đồng/lít, khiến không ít người tiêu dùng Thủ đô không khỏi bức xúc.

Chị Lê Thị Hoàn (30 tuổi, trú tại đường Trần Cung, Hà Nội) bức xúc: "Vợ chồng tôi đều là người ngoại tỉnh đến Thủ đô học tập sau đó làm việc tại đây, là vợ chồng mới kết hôn trong khi công việc mới chỉ dừng lại ở cương vị nhân viên, mà giá điện, xăng và gas cứ cùng nhau tăng như thế này, hỏi xem người tiêu dùng với mức thu nhập chưa đầy 15 triệu/tháng như chúng tôi làm sao có thể dư giả được ở Thủ đô này".

Tương tự chị Hoàn, chị Nguyễn Thuý Anh (quê ở Phú Thọ, là sinh viên năm 3 một trường đại học nằm trong khu vực nội đô) cho hay: "Chi phí sinh hoạt cơ bản cho nơi ăn, ở, ngủ, nghỉ tôi phải chi trả tại Thủ đô là khoảng 2 triệu đồng (2 người/phòng trọ giá 2,5 triệu đồng). Trong đó, chi phí tiền nhà với 2 người chỉ có 2,5 triệu đồng, còn lại là chi phí điện, nước, mạng. Hàng tháng, khoản chi phí điện nước của phòng tôi chỉ 300.000 đồng/người, nhưng tháng vừa qua, giá xăng và điện đồng loạt tăng, giá điện của phòng tôi cũng vì thế mà tăng từ 4.000 đồng/số lên thành 4.500 đồng/số".

Chị Thúy Anh cũng lo ngại giá điện và giá nước sẽ tiếp tục bị tăng sau lần tăng giá xăng hôm nay (2/5). Bởi lẽ, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tại Thủ đô từ khoản tiền 2 triệu đồng/tháng từ gia đình, chị Thuý Anh và bạn cùng phòng cũng phải làm thêm các công việc part-time để kiếm thêm thu nhập.

Thiên An