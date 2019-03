Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gần chục lần trước ngày 8/3

Trao đổi với Zing.vn, một số chủ vườn trồng hoa hồng tại Đà Lạt cung ứng cho dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay đều cho biết đã chốt các đơn hàng sỉ từ chiều hôm qua.

Giá hoa hồng đỏ tại vườn Đà Lạt hiện có giá cao kỷ lục, dao động 7.000-8.000 đồng mỗi bông. Ảnh: Anh Tiến.

Theo các nhà vườn, lượng hoa hồng cung ứng cho thị trường năm nay giảm hơn so với hàng năm vì điều kiện thời tiết, khí hậu tại Đà Lạt không thuận lợi. Trong khi đó, nhu cầu hoa cho các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM tăng cao, các mối săn lùng từ đầu tháng, thậm chí sớm hơn nên giá hoa đã tăng cao đột biến.

“Giá hoa hồng lễ 8/3 năm nay tăng cao kỷ lục. Hiện tại vườn của tôi hoa hồng đỏ được các mối ở trả ở mức từ 7.000-8.000 đồng mỗi bông. Những loại hoa hồng màu khác có giá thấp hơn một xíu, từ 5.000-6.000 đồng mỗi bông. Mức giá này là cao hơn nhiều đợt lễ Tình nhân vừa rồi”, chị Ngô Khánh, một nhà vườn tại làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt), nói.

Chị cũng cho biết thêm giá hoa hồng tại vườn bán với giá sỉ cho thương lái hàng ngày chỉ từ 900-1.5000 đồng mỗi bông. Vì vậy, với mức giá hoa tăng cao gần chục lần khiến những nhà vườn như chị rất phấn khởi. Chỉ riêng những ngày qua, chị đã bán cho thương lái cả trăm nghìn cành hồng.

“Tình hình chung của chúng tôi là sản lượng hoa năm nay giảm khoảng 30% so với hàng năm vì nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tại Đà Lạt đang khá cao. Trong khi nhiệt độ về đêm chỉ hơn 10 độ C nhưng ban ngày lại tăng đến 27-28 độ C, khiến hoa nở không đúng. Hoa đẹp khan hơn nên các đơn hàng cũng phải chốt sớm”, anh Anh Tiến, một nhà vườn tại làng hoa Thái Phiên (Đà Lạt), cho biết.

Giá hoa hồng tại chợ sỉ Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) đã bắt đầu tăng cao. Ảnh: Phúc Minh.

Sáng 7/3, nhiều xe tải chở hàng chục triệu đồng hoa xuất phát từ Đà Lạt đã về đến chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM). Tại đây, hoa hồng sẽ tiếp tục được phân phối đi các chợ lớn nhỏ khác tại TP.HCM và các khu vực lân cận.

Ghi nhận của Zing.vn, so với hôm qua, giá hoa hồng sáng nay tại chợ hoa này đã bắt đầu nhích dần. Cụ thể, mỗi bó 30 hoa hồng đỏ loại 1, nở đều và đẹp được rao bán với giá từ 450.000-500.000 đồng, tức trung bình mỗi hoa khoảng 15.000-16.000 đồng.

Trong khi đó, hoa hồng do các tỉnh thành khác cung cấp hoặc nhập từ Trung Quốc về có giá thấp hơn, trung bình 10.000 đồng mỗi hoa. Với những loại chất lượng không đẹp, hoa đông lạnh giá chỉ từ 200.000-300.000 đồng/bó nhưng sức mua không cao.

Ngoài ra, nhiều loại hoa khác như đồng tiền, hoa ly, baby… cũng tăng giá từ 20-30% so với ngày thường, vì được dùng cắm chung hoa hồng.

“Hoa bán lẻ hôm nay cao hơn lễ Tình nhân tháng trước, do hoa từ Đà Lạt nhập về không nhiều. Trong khi đó, khách lại chuộng nhất hoa Đà Lạt do nổi tiếng và bông đẹp hơn những vùng khác trồng. Sáng nay khách đã đến mua rất đông, dự báo mai sẽ tiếp tục tăng nữa”, chị Ngọc Ngân, chủ một sạp tại chợ Hồ Thị Kỷ nói.

Theo chị Ngân, lượng hoa hồng về không nhiều trong khi sức mua tăng mạnh, có thể giá hoa hồng sẽ được đẩy cao hơn nữa trong hôm nay và ngày mai.

