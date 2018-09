Hàng trăm tấn tỏi chất đống vì “giá bèo”, không có thương lái mua

Tỏi được mùa nhưng giá thấp nên người dân Khánh Hòa trữ lại chờ giá lên nhưng giá vẫn không lên và tồn đọng hàng trăm tấn

Câu chuyện trớ trêu đang xảy ra ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa như xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh), xã Ninh Phước, xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa)... Tỏi ở vùng này được trồng từ cuối tháng 9 âm lịch và đến tháng 2 âm lịch năm sau thì cho thu hoạch.

Theo ông Trần Thanh Tòng, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, tính đến giữa tháng 9 năm nay, vụ tỏi mùa vừa qua, địa phương này tồn đọng khoảng 200 tấn, do chưa tìm được đầu ra. Hồi đầu năm nay, tỏi khô dao động khoảng 40.000 đồng/kg, thấp hơn 15.000-20.000 đồng/kg.

Do giá thấp nên người dân trữ lại để chờ giá lên nhưng đến nay giá tỏi không những không tăng mà đi ngang hoặc sụt giảm thêm.

“Tỏi này phải tiêu thụ trong năm, chứ để sang năm sẽ bị hư hỏng. Đến bây giờ, lượng tỏi hư hỏng cũng đã xảy ra ở nhiều hộ gia đình. Tỏi bị óp, một củ bị hỏng vài tép và số hư này chiếm 20-30%”, ông Tòng nói.

Đến nay, địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào vỡ nợ do tỏi tồn đọng kéo dài. Tuy nhiên, nhiều người dân trên địa bàn nợ tiền phân, tiền thuốc, giống... ở các đại lý là có.

Nông dân Trương Minh Hoàng, một người trồng tỏi ở thôn Đông, xã Vạn Hưng nói như mếu: “Chưa bao giờ tôi thấy giá tỏi rớt thê thảm đến vậy. Tôi trồng tỏi đã 7 năm, vụ nào cũng kiếm trên dưới 200 triệu đồng/ha nhưng năm nay lại rất tệ hại”.

Tình trạng tỏi ứ đọng trong dân cũng xảy ra ở xã Ninh Phước, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Theo lãnh đạo xã Ninh Vân, hiện địa phương này cũng đang tồn động 70-80 tấn tỏi.

“Bây giờ chúng tôi đang tìm thương lái để giải quyết số tỏi ứ đọng nhưng chưa tìm được”, lãnh đạo xã Ninh Vân nói.

Về lâu dài người dân trồng tỏi ở Khánh Hòa cần một giải pháp căn cơ, đầu ra ổn định hơn

Về nguyên nhân tồn đọng tỏi với số lượng lớn kể từ trước đến nay, các địa phương chưa khẳng định là do thương lái ép giá. “Qua trao đổi với thương lái, chúng tôi được biết là do năm nay tỏi được mùa, lại chưa có thương hiệu và do tỏi Trung Quốc nhập qua giá rẻ hơn”, lãnh đạo một địa phương có trồng tỏi ở Khánh Hòa nhận định.

Trước thực trạng kể trên, nhiều địa phương có trồng tỏi ở Khánh Hòa đã khuyến cáo người dân không tăng diện tích, hoặc một số diện tích nếu trồng tỏi không hiệu quả thì chuyển sang trồng thứ khác.

Được biết, hiện nay một nhóm sinh viên đang triển khai chiến dịch “giải cứu tỏi” giúp người dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Chiến dịch này chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài người dân trồng tỏi ở Khánh Hòa cần một giải pháp căn cơ, đầu ra ổn định hơn.

