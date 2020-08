Hàng trăm người đến mua ủng hộ 2 bố con bán hoa quả với tấm biển độc đáo ở vỉa hè Sài Gòn

Tấm biển "Thương lắm mua giùm 2 bố con" gây ấn tượng với nhiều người đi đường.

Mấy hôm gần đây, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khúc giao với đường Võ Thị Sáu (quận 3, TP.HCM) xuất hiện một chiếc xe bán bưởi in dòng chữ "Thương lắm mua giùm 2 bố con".

Sau khi một tài khoản chia sẻ bức ảnh với nội dung trên lên mạng xã hội, hai bố con người bán bưởi đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Ngay lập tức, hàng trăm người sinh sống ở Sài Gòn đã ùn ùn kéo đến vừa mua, vừa ủng hộ.

Khá nhiều người đến mua bưởi và ủng hộ quần áo, đồ chơi, giày dép cho bố con anh Hoàng.

Được biết, đây là xe bưởi của anh Lưu Đức Hoàng (39 tuổi, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Theo anh Hoàng, anh có vợ tại Bến Tre và sinh được 2 con. Bé đầu 2,5 tuổi theo bố đi bán bưởi, bé nhỏ chỉ 7 tháng tuổi được gửi trông trẻ và đang mắc bệnh tim bẩm sinh.

"Mẹ cháu bỏ đi lúc sinh cháu thứ hai được 5 tháng tuổi. Tôi phải sống cảnh gà trống nuôi con" - anh Hoàng nói.

Tấm biển "Thương lắm mua giùm 2 bố con bưởi da xanh Bến Tre 40k/ký" gây ấn tượng với nhiều người.

Theo anh Hoàng, tấm bảng in dòng chữ nêu trên do một người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung tự in và tặng anh.

Cũng theo lời anh Hoàng, trước đó anh Hoàng bán măng cụt nhưng giờ đã hết mùa nên anh chuyển sang bán bưởi với lý do bưởi để được lâu, ít hư hỏng. Vì sáng sớm phải đi lấy hàng rồi về lo cơm nước, ăn uống cho con nên anh Hoàng chỉ bán bưởi tại địa chỉ trên từ 11h đến 17h là về nhà trọ ở cầu Bình Triệu. Nhiều bữa Sài Gòn mưa, hai bố con anh phải vào trạm xăng gần đó trú kẻo bị ướt hết.

Hai bố con anh Hoàng tranh thủ ăn trưa và uống sữa ngô từ người tặng.

Tính đến hôm nay tròn 1 tuần anh Hoàng treo tấm bảng lên và đón nhận được rất nhiều tình cảm yêu quý của mọi người. Cứ vài ba phút là có người tới cho đồ ăn, quần áo. Lúc đi chở đầy xe bưởi, lúc về đầy quần áo, giày dép, đồ chơi. Vì mọi người cho bố con nhiều đồ nên anh Hoàng nói không thể dùng hết, anh chuyển lại cho mấy trại trẻ mồ côi.

Kim Vân