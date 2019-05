Hàng nghìn quần áo nhãn hiệu Adidas, Nike vi phạm quy định

Theo đó, chiều ngày 28/5, thông tin từ đại diện lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2, thị xã Thuận An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Độ CSKT – CA thị xã Thuận An (Bình Dương) tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh do Bà Nguyễn Thị Sen (số 29/12, đường Vĩnh Phú 21, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú) làm chủ.

1.100 quần áo giả nhãn hiệu Adidas và Nike vừa được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện và bắt giữ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hộ kinh doanh này đang sản xuất hàng hóa thành phẩm nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas với số lượng lớn.

Cụ thế, có đến 879 sản phẩm quần, áo hiệu Nike; 302 sản phẩm quần, áo hiệu Adidas, cùng các tang vật vi phạm dùng để sản xuất hàng hóa là: Máy ép nhãn bằng nhiệt 02 cái; bàn ủi 01 cái; decal giấy mang nhãn hiệu Nike và Adidas 19,5 kg.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thiên An