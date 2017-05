Hãi hùng "công nghệ" tẩm hóa chất món bún bò, mỳ sợi, xúc xích

Bún bò sử dụng chất làm mềm xương

Những người hay ăn hủ tíu, bún bò không khỏi giật mình khi biết thông tin 80% quán hủ tiếu, bánh canh, bún bò… sử dụng hóa chất để nấu mềm xương. Đó là phát biểu của bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực – Thực phẩm TP.HCM trong Hội thảo “Quản lý an toàn thực phẩm từ gốc ở TP.HCM - thực trạng và giải pháp”, tổ chức vào sáng 23/5.

Thông tin bún bò được sử dụng hóa chất làm mềm xương khiến nhiều người e dè khi ăn món khoái khẩu này

Hiện chưa biết chất làm mềm xương này có thành phần, tác hại ra sao... Tuy nhiên, hàng ngày ăn những bát bún bò và nuốt phải những loại hóa chất này, không ít thì nhiều nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo các bác sĩ ở trung tâm chống độc TP.HCM thì mùa hè là thời điểm số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện tăng cao. Vì vậy người dân nên hạn chế ăn các loại thức ăn không rõ nguồn gốc, đường phố vì đó là nơi rất dễ bị nhiễm khuẩn, quy trình chế biến và bảo quản đều không đảm bảo. Không nên ăn thức ăn ôi thiu, hoặc để lâu ngày mà không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

Xúc xích được sản xuất từ thịt thối

Mới đây, theo thông tin từ VTV, Đội quản lý thị trường số 6 phối hợp với các cơ quan liên ngành đột kích vào một cơ sở chuyên chế biến và sản xuất xúc xích trên đường Nguyễn Khoái, Thanh Trì, quận Hoàng Mai và phát hiện ra nhiều sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chảy nhớt, bốc mùi, những lô thịt lợn, thịt gà đáng ra phải bỏ đi nhưng lại được tận dụng để cho ra những sản phẩm xúc xích đóng gói. Không chỉ sử dụng những loại thịt hôi thối, ngay cả những loại xúc xích hỏng, hết hạn từ những lô sản xuất nhiều ngày trước đó cũng được tận dụng lại. Thành phẩm là gần 400kg xúc xích trông rất ngon mắt.

Xúc xích không chỉ dùng thịt thối sản xuất mà con dùng tới 10 loại phụ gia không rõ nguồn gốc

Để làm cho xúc xích thơm ngon, chủ cơ sở đã sử dụng hơn 10 loại phụ gia. Trong đó, có nhiều loại phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ với đủ màu sắc.

Trước đó, Zing đưa tin, trưa 10/1, cảnh sát kinh tế Công an quận Kiến An (Hải Phòng) bắt quả tang xe khách đang lưu thông trên đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh chở hơn một tấn nội tạng bẩn, gồm: Hàng chục thùng xốp chứa lòng lợn đông lạnh cùng 5 bao tải dứa chứa lòng lợn khô. Trong số này, có nhiều thùng đã bốc mùi, lên men.

Cơ quan chức năng xác định, chủ lô hàng là ông Phạm Quốc Bảo (54 tuổi). Tuy nhiên, không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số hàng trên.

Ông Bảo thừa nhận số nội tạng bẩn trên được thu gom từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hàng được chuyển ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc làm nguyên liệu chế biến xúc xích.

Ở một đất nước xa xôi như nước Mỹ, người ta đã tìm thấy trong xúc xích Trung Quốc có mặt của loại thuốc trừ sâu cực độc và đưa ra cảnh báo cấp nguy hiểm. Còn ở Việt Nam, xúc xích bẩn của Trung Quốc vẫn đang âm thầm đe dọa sức khỏe của mỗi người mà chưa có biện pháp ngăn chặn.

Mì sợi dai nhờ hàn the

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra đột xuất cơ sở chuyên sản xuất mì sợi của ông Nguyễn Văn Rà (khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh, thị xã Thuận An).

Test nhanh mì sợi thành phẩm tại cơ sở này cho kết quả dương tính với hàn the

Lực lượng chức năng phát hiện khu sản xuất của cơ sở này rất dơ bẩn. Đặc biệt, đoàn kiểm tra phát hiện 20 can nước tro, mỗi can 20 lít là nước phụ gia dùng để sản xuất mì sợi nhưng không có nhãn mác và không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 5 bao Neobor Borax hay còn gọi là hàn the mỗi bao nặng 25 kg là chất không được sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Trả lời trên Zing, PGS.TS Nuyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, hàn the là hóa chất không nằm trong danh mục các loại hóa chất phụ gia được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong việc bảo quản và chế biến thực phẩm. Dùng hàn the liều cao có thể gây ngộ độc cấp, còn với liều lượng nhỏ tích tụ và gây ngộ độc gan, thận, rất nguy hiểm cho cơ thể.

Hàn the khi vào cơ thể không đào thải hết mà tích tụ lại bệnh. Trẻ ăn các thực phẩm có hàn the sẽ chậm phát triển, ảnh hưởng đến gan, thận…

Hương Ly (t/h)