Gom yến sào Việt Nam 100 triệu/kg sang Trung Quốc bán 500 triệu/kg

Mua yến sào Việt Nam, thương lái Trung Quốc bán lãi gấp 10 lần

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị về yến sào diễn ra tại TP.HCM, ông Nguyễn Như Trường, Tổng giám đốc Công ty CP Yến sào Khang Long, cho biết phần lớn lợi nhuận trong ngành yến sào đều do thương lái Trung Quốc hưởng hết.

Yến sào là mặt hàng có giá trị kinh tế cao.

Họ đến tận nhà yến Việt Nam mua yến sào thô với giá hiện nay khoảng 1.000 USD/kg, mang về Trung Quốc bán sỉ với giá 5.000 USD/kg và bán lẻ với giá lên đến 10.000 USD/kg. Giá yến sào tinh chế tại Việt Nam khoảng 50 triệu đồng/kg nhưng tại Trung Quốc họ có thể bán được giá 500 triệu đồng/kg.

Do chưa thể xuất khẩu chính ngạch nên phần lớn hoạt động thương mại 2 bên do thương lái Trung Quốc thực hiện và hưởng lợi nhuận trong khi nhà yến thu được rất ít so với công sức bỏ ra.

Duối 100 tuổi, sanh thương nhớ quê, cây hoa sữa tiền tỷ không bán

Tại triển lãm Sinh vật cảnh ở TP Sông Công, Thái Nguyên, cây duối cổ hơn trăm tuổi có tên “Long đàn Phượng vũ” của ông Vũ Văn Mai (Vĩnh Phúc) khiến nhiều người chơi cây cảnh trầm trồ, thán phục. Thế "Long đàn Phượng vũ" là chim phượng hoàng múa trên lưng rồng.

Theo ông Mai, năm 2016, một đoàn khách ở Sài Gòn ra nhà ông tham quan cây duối và trả giá gần 2 tỷ đồng mua cây nhưng ông chưa bán.

Còn tại Hưng Yên, cây sanh tại một nhà vườn ở Văn Giang gợi nhớ về hình ảnh làng quê ngày xưa được nhiều người chơi cây cảnh yêu thích.

Cây sanh thương nhớ làng quê ở Hưng Yên.

Cây sanh này được đặt tên là “Hồn Quê”. Theo chủ nhân, cây sanh này có dáng trực, bộ rễ bám chặt vào chiếc cổng làng. Tác phẩm cây dáng làng này mô phỏng lại bóng dáng của cây đa đầu làng.

Chủ nhân cây sanh này cho biết, từng có khách trả 2 tỷ đồng nhưng ông vẫn chưa muốn bán.

Cũng tại Văn Giang (Hưng Yên), một cây hoa sữa có hình dáng giống con voi khiến nhiều người trong giới chơi cây cảnh trầm trồ vì độ độc, lạ.

Chủ nhân cho biết, cây có hình dáng giống voi trắng một ngà của Bà Triệu. Nó có tuổi đời hàng trăm năm. Khi mới mua về, cây đã có hình dáng giống con voi. Ông chỉ tạo tán để cây xanh, đẹp hơn.

Đây là cây được chủ nhân yêu quý nhất vườn. Vì thế, ông quyết định không bán dù có khách trả giá 6 tỷ đồng.

Chán lạp xưởng ngoài bắc, chị em lùng mua lạp xưởng miền Tây

Gần đây, món lạp xưởng ướp rượu áp xanh - đặc sản của miền Tây đang gây sốt và được chị em ngoài Bắc lùng mua vì vị lạ, khác hẳn món lạp xưởng truyền thống ngoài Bắc.

Đặc sản lạp xưởng ướp rượu áp xanh.

Trong khi lạp xưởng ở miền Bắc sẽ có vị mặn, cay nồng của tiêu, béo ngậy khi được chiên lên thì lạp xưởng ướp rượu áp xanh (đặc sản miền tây) lại hơi ngọt ngọt. Ai mới ăn sẽ cảm thấy không quen, nhưng càng ăn lại càng nghiện. Vì mùi thơm của lạp xưởng ngấm với nước dừa vô cùng kích thích vị giác.

Trên thị trường hiện có khá nhiều loại hàng và mức giá khác nhau cho loại lạp xưởng này. Có nơi bán giá 270.000 đồng/kg, nhưng cũng có chỗ chỉ khoảng 140.000 đồng/kg.

Chanh tí hon chứa ngàn hạt trứng cá, giá đắt gấp 100 lần

Lần đầu tiên ở miền Tây xuất hiện loại chanh tí hon có hình dáng như ngón tay. Loại chanh này không có nhiều nước mà nó có hàng ngàn hạt nhỏ bên trong như trứng cá tầm. Chanh rất thơm, ngon, có vị chua, thanh thanh nhẹ khác chanh ở Việt Nam.

Bên trong quả chanh này có rất nhiều hạt nhỏ như trứng cá tầm

Loại chanh tí hon kỳ lạ xuất hiện trong vườn nhà chị Dương Thị Kim Duyên (ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Chị được xem là người đầu tiên trồng giống chanh này tại Việt Nam.

Chị Duyên cho biết, dù loại chanh này dù trái bé tí hon nhưng có giá hơn 3 triệu đồng/kg, tức đắt gấp... gần 100 lần so với những loại chanh tươi thường.

Đặc sản ruốc 'chân dài' giá triệu bạc mỗi kg

Hải sản Quảng Ninh vốn vẫn luôn đa dạng với nhiều loại đặc sản như sá sùng, ốc giác vàng, tu hài, sam,… Nhưng du khách tới đây còn có thể thử thêm một món ăn khá đặc biệt, đó là ruốc lỗ (ruốc chân dài).

Ở nhiều vùng biển khác cũng có con ruốc nhưng thường chỉ là loại ruốc chân ngắn, chứ không chiều dài “khủng” với xúc tu dài gần 20cm như ở vùng biển Quảng Ninh. Cũng vì thế, con ruốc ở đây dai giòn và thơm ngon hơn hẳn.

Ruốc chân dài là đặc sản ở vùng biển Quảng Ninh.

Ruốc chân dài vào mùa thì lượng hàng khá sẵn. Nhưng giá của chúng thì không hề rẻ, giá nhập buôn đã gần 600.000 đồng/kg. Một số nhà hàng ở Quảng Ninh đang bán loại hải sản tươi sống này với giá 700.000 - 800.000 đồng/kg. Nếu ruốc tươi sống vận chuyển ra Hà Nội thì giá sẽ còn cao hơn nữa, có thể lên tới cả triệu đồng/kg.

Bắt được cá trê gần 10 kg toàn thân màu trắng

Nhiều người dân cảm thấy tò mò và bất ngờ trước sự việc một con cá trê toàn thân có màu trắng nặng gần 9 kilogam tại nhà ông Nguyễn Văn Phu (57 tuổi , TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Con cá trê khủng tại nhà ông Phu

Ông Phu cho biết, nhà ông vừa kéo bán hầm cá với số lượng gần 2 tấn cá gồm cá trê và cá tra, trong số hàng ngàn con cá được kéo lên thì có 1 con cá trê màu khác thường, toàn thân chỉ có màu trắng.

Thấy cá lạ và đẹp nên ông quyết định để lại nuôi, mấy ngày qua đã có nhiều người đến hỏi mua với giá 4 triệu đồng nhưng ông Phu chưa đồng ý bán.

Theo Hạnh Nguyên

Vietnamnet