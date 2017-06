Gian hàng trống trơn sau 2 giờ mở bán thịt 35.000 đồng một kg

Khoảng 9h30, tại điểm bán thịt đồng giá 35.000 đồng/kg (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) chỉ còn khoảng 3-4 kg thịt nạc trên bàn. Tầm 2 phút sau thì vị khách cuối cùng cũng đã mua hết số thịt này.

Nhân viên tại đây cho hay khoảng 7h sáng nay, trước khi mở hàng người mua đã tập trung trước chờ mua. Chính vì thế chỉ sau 2h mở bán, hơn 10 con heo đã được bán sạch.

Kệ hàng hết sạch thịt heo sau 2 giờ mở bán. Ảnh: Thái Nguyễn.

Chị Hường (quận 3) đang loay hoay buộc cả bao lớn thịt heo vào yên sau xe, cho biết chị đã phải chờ từ sáng sớm mới mua được nhiều thịt.

“Mình mua hơn 10 kg thịt, cả xương và thịt thăn. Phải đợi gần 15 phút thì tới lượt nhưng ban đầu chỉ dám mua 8 kg, sợ mua nhiều quá người ta không bán. Vậy là phải xếp hàng chen chúc thêm một lượt nữa mới mua được thêm 2 kg để cho người quen”, chị Hường chia sẻ.

Theo chị Hường, hôm qua chị mới biết đến điểm bán thịt heo giải cứu tại Sài Gòn. Trước đó muốn mua thịt thì phải đi rất xa về tận Bình Dương, Đồng Nai chứ thành phố vẫn chưa áp dụng mức giá rẻ “đến không ngờ” như vậy. Số thịt heo mua về chị chia cho họ hàng tầm 3 kg, 7 kg còn lại sẽ dùng để nấu bán vì nhà chị là hộ kinh doanh cơm tấm.

“Mức giá 35.000 đồng/kg nằm trong chương trình “giải cứu thịt heo” thì mới rẻ, chứ thành phố có chỗ nào bán thịt dưới 80.000 đồng/kg.

Cũng may mắn vì hôm qua được người quen về khoe tờ quảng cáo nên mình mới biết mà đến mua. Sáng giờ cũng cả trăm người mua thịt chen lấn. Mua 10 kg thịt giá rẻ mà tay chân mình mẩy ê ẩm hết cả”, chị Hường nói.

Không chỉ chị Hường, rất nhiều bà nội trợ sáng nay đã “túc trực” liên tục trước điểm bán thịt chờ mua. Theo chia sẻ, có nhiều người “bội thu” đến 20, 30 cân thịt mỗi lượt.

Là khách cuối cùng của cửa hàng thịt giá rẻ, bà Nguyễn Thị Đẹp (quận Tân Bình, TP.HCM), chia sẻ về niềm vui của mình khi vừa ủng hộ 300.000 đồng thịt heo.

“Theo tôi, nếu chương trình này tiếp tục thì thứ nhất người tiêu dùng được hưởng lợi, thứ hai là cũng giúp ít được rất nhiều cho bà con nông dân chăn nuôi heo”, bà Đẹp cho biết.

Những người đến sau 9h30 không mua được thịt giá rẻ. Ảnh: Thái Nguyễn

Bà Đẹp cũng mong nhiều cửa hàng thịt sạch hơn nửa, không phải chỉ duy nhất cửa hàng này mở bán để người tiêu dùng được tiếp cận thịt với giá tốt nhất.

Tuy nhiên vì số lượng heo mổ quá ít nên không phải ai cũng được mua. Rất nhiều vị khách tiếc nuối vì chạy đường xa tới mà không còn thịt để mua phải tay không đi về. Thậm chí nhiều người còn đứng nán lại mong điểm bán thịt giết mổ thêm để đặt mua số lượng lớn.

Chia sẻ về ngày mở bán thịt giá rẻ, bà Nguyễn Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH An Hạ, cho biết trong ngày đầu mở bán, vì nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân nên điểm bán tại Nơ Trang Long bán hết 10 con heo trong hai giờ. Riêng điểm bán tại chợ phiên nông sản an toàn ở quận 10, do đặc thù tổ chức trong nhà hàng nên chỉ bán được 3 con heo trong một giờ đồng hồ.

“Được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con, theo đà này thì chúng tôi dự trù sẽ tăng gấp đôi lượng heo bán ra vào ngày mai”, bà Thắm nói.

Cũng theo bà Thắm, số lượng thịt heo bán ra mỗi ngày sẽ được điều chỉnh phù hợp với lượng mua của người tiêu dùng. Do hôm nay là ngày đầu tiên mở bán nên chưa dự trù được sức mua của người dân như thế nào, phía đơn vị bán chỉ xẻ thịt 10 con ở điểm bán Nơ Trang Long để thử nghiệm.

“Công ty sẽ bán đến khi nào bà con nông dân không còn kêu ‘giải cứu’ nữa, khi giá thịt bình ổn trở lại”, bà Thắm chia sẻ thêm.

