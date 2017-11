Các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu cho biết, hiện giá xăng trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Do vậy, mặc dù đang sử dụng quỹ bình ổn nhưng giá xăng chu kỳ mới có thể tăng mạnh từ 200 - 600 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý sử dụng thêm quỹ bình ổn thì giá xăng dầu có thể tăng nhẹ.

“Hiện giá bán lẻ của mặt hàng xăng đang lỗ khoảng 600 đồng/lít, trong khi với mặt hàng dầu là 350 đồng/lít. Vì vậy trong phiên điều chỉnh ngày mai giá chắc chắn sẽ tăng. Nhưng mức tăng bao nhiêu còn tùy thuộc vào mức độ xả quỹ”, giám đốc một doanh nghiệp xăng dầu đối mối thông tin.

Theo cập nhập của Bộ Công Thương, giá xăng dầu tại thị trường Singapore, một trong những thị trường nhập khẩu xăng dầu chính của Việt Nam, có xu hướng tăng trong nửa đầu kỳ điều hành vừa qua và giảm trở lại trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, nhìn chung, mặt bằng giá có xu hướng tăng so với kỳ điều hành trước. Riêng giá xăng RON 92, theo tính toán, đang cao hơn so với kỳ điều hành trước khoảng 2-3 USD/thùng. Trong đó, nhiều thời điểm, mức giá thường xuyên duy trì ở khoảng 74 - 75 USD/thùng. So với đầu năm nay, giá xăng RON 92 đã tăng khoảng 10 USD/thùng.

Tại kỳ điều hành gần nhất diễn ra hôm 4/11, Sau khi chi quỹ sử dụng như trên, mặt hàng xăng RON 92 tăng 271 đồng/lít, xăng E5 tăng 224 đồng/lít, dầu diesel tăng 201 đồng/lít, dầu hoả tăng 199 đồng/lít và dầu madut tăng 265 đồng/kg.

Hiện giá bán lẻ xăng RON 92 không cao hơn 18.146 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 17.858 đồng/lít, dầu hoả không cao hơn 13.198 đồng/lít và dầu madut không cao hơn 11.909 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 20 kỳ điều chỉnh, trong đó có 8 kỳ tăng giá, 9 đợt giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên.

