Giá vàng tiếp tục lao dốc, chỉ trong một ngày giảm cả triệu đồng/lượng, dân đầu cơ vàng không cười nổi

Tính đến 13h50 chiều nay (11/8), mỗi lượng vàng miếng mất hơn 1 triệu đồng so với buổi sáng khi các công ty kinh doanh tiếp tục hạ giá mua bán.

Công ty Vàng bạc đá quý SJC giảm giá mua bán vàng miếng khoảng 1,4 triệu đồng so với đầu sang xuống còn 53,73 - 55,63 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua bán vẫn ở mức cao gần 2 triệu đồng một lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng hạ 1,6 triệu đồng chiều mua vào và 1,2 triệu đồng chiều bán ra, xuống 54,2 - 55,9 triệu đồng. Trước đó vào sáng nay, các doanh nghiệp cũng hai lần điều chỉnh, đưa giá vàng miếng về dưới 57 triệu đồng một lượng.

Trong khi giá vàng thế giới mất 80 USD một ounce (khoảng 2,3 triệu đồng một lượng) so với mức đỉnh thì mỗi lượng vàng trong nước giảm 6,5 triệu đồng so với giá kỷ lục. Vì thế, chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước được thu hẹp. Giá vàng thế giới hiện nay xấp xỉ với giá trong nước trong khi cuối tuần trước mỗi lượng vàng trong nước đắt hơn 4 - 4,5 triệu so với giá thế giới.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên nôn nóng. Lý do là giá vàng thế giới đã tăng liên tục 5 tháng qua với mức tăng 600 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 41%. Còn tính riêng trong 3 tháng qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 300 USD/ounce.

Với mức như trên thì mức điều chỉnh hiện nay chưa thấm vào đâu, do vậy có khả năng giá vàng thế giới sẽ còn giảm thêm vì các quỹ đầu tư có nhu cầu chốt lời sau chuỗi tăng liên tục. Với tình hình như hiện nay, việc giá vàng thế giới rơi xuống mức dưới 2.000 USD/ounce là hoàn toàn có thể.

Do vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên nôn nóng dẫn đến chọn sai thời điểm tham gia thị trường.

Trong một ghi chú hôm qua, 10/8, nhà phân tích khu vực châu Á-Thái Bình Dương Jeffrey Halley của Oanda cho rằng điều đáng ngại là biểu đồ giá vàng đã xuất hiện mô hình đảo chiều, báo hiệu rằng giá trong ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục đi xuống. Nếu sức mạnh của đồng USD vẫn được duy trì ở tuần này, các nhà đầu tư lướt sóng sẽ "mắc cạn".

"Mức kháng cự của giá vàng vẫn còn rất xa so với ngưỡng cao 2.075 USD/ounce hôm 7/8. Dựa trên phân tích kỹ thuật, vàng có thể giảm giá xuống 1.960 USD/ounce và thậm chí giảm sâu còn 1.940 USD/ounce", ông Halley nhấn mạnh.

Số lượng chuyên gia tin vàng tăng giá tuần này cũng giảm mạnh. Trong cuộc khảo sát của Kitco, 7 trên tổng số 17 chuyên gia (41%) cho rằng giá kim loại quý sẽ điều chỉnh giảm trong tuần tới và đóng cửa ở mức thấp hơn, 3 người (18%) giữ quan điểm giá đi ngang. Như vậy, tỷ lệ chuyên gia ủng hộ giá tăng tuần tiếp theo đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng gần đây.

Lily (th)