Giá vàng hôm nay 7/7: Vượt xa mốc 50 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC tăng thêm 320.000 – 350.000 đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào 49,9 triệu đồng/lượng, bán ra 50,35 – 50,37 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI sáng nay cũng tăng 250.000 đồng chiều mua vào, lên 49,98 triệu và 350.000 đồng chiều bán ra, lên 50,25 triệu đồng một lượng.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 7/7, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.785,35 USD/Ounce.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 8/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.794,9 USD/Ounce, tăng 1,4 USD/Ounce trong phiên nhưng đã tăng khoảng 10 USD/Ounce so với cùng thời điểm ngày 6/7.

Giá vàng tăng cao khi giới đầu tư ngại sự gia tăng nhanh của dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ có thể làm giảm hi vọng về khả năng nền kinh tế lớn nhất thế giới phục hồi nhanh hơn. Chính tâm lý này đã đẩy dòng tiền vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), Mỹ có thể sẽ phải mất cả thập kỉ tới để phục hồi nền kinh tế đất nước sau những hậu quả của đại dịch COVID-19 mang lại.

Bà Joni Teves - Chiến lược gia kim loại quý tại UBS cho rằng mức giá 1.800 USD/ounce chỉ còn là thời gian.

"Bất kỳ sự bán tháo nào lúc này đều chỉ là tạm thời vì giá kim loại quý đang có xu hướng tăng rất vững chắc", nhóm phân tích của TD Securities (Mỹ) nhận định. Hiệu ứng sau dịch bệnh cũng được kỳ vọng là động lực cho giá vàng duy trì đà tăng trong phần còn lại của năm nay.

Vàng tăng giá còn do đồng USD suy yếu và được dự báo yếu hơn nữa trong thời gian tới do nhu cầu đối với đồng bạc xanh đã giảm rõ rệt cùng triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Mỹ. Trong tháng 6, giá trị đồng USD đã giảm 1% so với 6 đồng ngoại tệ lớn khác.

Lily (th)