Giá vàng hôm nay 7/2: Quay đầu tăng trở lại

Tính tới 8h30 sáng 7/2, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 43,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,85 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 150 ngàn đồng chiều mua vào nhưng không đổi chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,02 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100 ngàn đồng ở chiều mua vào và tăng 50 ngàn đồng bán ra so với cuối phiên giao dịch 6/2.

Giá vàng hôm nay 7/2 trên thị trường thế giới có xu hướng tăng trở lại từ đáy 3 tuần bất chấp Trung Quốc đẩy mạnh biện pháp dập dịch và vực dậy nền kinh tế. Nỗi lo sợ đối với dịch bệnh trở lại sau những cảnh báo mới. Ảnh minh họa

Tính đến đầu giờ sáng ngày 7/2, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.566,37 USD/Ounce, tăng khoảng 10 USD so với cùng thời điểm ngày 6/2.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 3/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.566,9 USD/Ounce, giảm 0,3 USD/Ounce trong phiên.

Giá vàng hôm nay cao hơn khoảng 282 USD/Ounce so với đầu năm 2019. Quy theo giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện có giá 43,63 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước 320 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng ngày 7/2 tăng mạnh trở lại khi những cảnh báo mới về dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra của giới khoa học đã tác động tiêu cực đến tâm lý của nhà đầu tư. Một bài viết trên tờ New York Times thậm chí còn cảnh báo về một trận đại dịch do virus corona gây ra.

Ngoài ra, theo CNBC, các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 2 liên tiếp vào ngày 6/2 khi một số chuyên gia dự báo chế độ lãi suất thấp kéo dài của nhiều nước. Đây là một nguyên nhân chính hỗ trợ cho giá vàng.

Chuyên gia phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco cũng nhận định vàng đang có lợi thế trong ngắn hạn.

Lily (th)