Giá vàng hôm nay 28/8: Lao dốc mạnh, người mua như đang chơi trò "nhào lộn" ở rạp xiếc

Mở cửa phiên giao dịch sáng 28/8, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,40 - 56,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,25 - 56,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 100 nghìn đồng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 27/8.

Ảnh minh họa

Thị trường vàng thế giới đã có một phiên "nhào lộn" mạnh trong ngày 27/8 sau khi tăng gần 2% nhưng sau đó cũng sụt giảm gần mức này khiến nhiều nhà đầu tư choáng váng.

Hợp đồng vàng giao tháng 12 trong phiên đã xuống mức thấp 1.914,70 USD/ounce nhưng cũng có lúc lên 1.987 USD/ounce và chốt phiên giao dịch ở mức 1.932,60 USD/ounce.

Hợp đồng vàng giao ngay trong phiên cũng mất đi 1,5% còn 1.925,19 USD/ounce. Sáng nay, theo Kitco, giá vàng giao ngay đạt mức 1.930 USD/ounce, giảm 17 USD so với đầu ngày trước đó.

Giá vàng đi xuống do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn lên cao nhất nhiều tháng sau bài phát biểu của ông Powell. Hôm qua, Chủ tịch Fed cho biết sẽ tìm cách đạt mục tiêu lạm phát trung bình 2%, đồng thời công bố chiến lược mạnh tay mới để hỗ trợ thị trường việc làm.

Những tuyên bố này đồng nghĩa với việc Fed sẵn sàng giữ chính sách tiền tệ siêu lỏng kéo dài thêm nữa để mang lại lợi ích cho tất cả người dân Mỹ.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ ngay lập tức lập các đỉnh cao mới. Và đây cũng là lý do khiến vàng giảm mạnh.

Vàng giảm mạnh con do Mỹ công bố doanh số nhà chờ bán trong tháng 7 vượt dự báo. Chỉ số về doanh số nhà chờ bán trong tháng 7 tăng lên mức 122,1 điểm, so với mức 115,3 điểm trong tháng 6. Doanh số nhà chờ bán tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước bất chấp đại dịch COVID-19. Những thông tin tích cực trong cuộc chiến chống COVID-19 cũng góp phần khiến giá vàng đi xuống.

"Fed đã có cơ hội cập nhật sự thay đổi chính sách và ra tín hiệu thị trường lao động có thể nhận được nhiều hỗ trợ hơn. Nhưng chúng ta thật sự không thấy được điều đó", Edward Moya – nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA nhận xét, "Bài phát biểu đã tác động mạnh đến đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đôla, đồng thời khiến thị trường vàng điều chỉnh".

Lily (th)