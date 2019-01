Giá vàng hôm nay 28/1: Tiếp tục vững ở mức cao

Kim loại quý trên thị trường quốc tế đã tăng hơn 20 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần, vượt qua vùng 1.300 USD/ouce. Đóng cửa phiên cuối tuần, giá vàng thế giới ở mức 1.302 USD/ounce, cao nhất trong 7 tháng qua.

Giá vàng thế giới vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 USD/ounce đã kích thích nhu cầu mua vào của giới đầu tư, khi chỉ số đồng USD quay đầu giảm.

Sau khi Bộ Trưởng tài chính Mỹ lên tiếng rằng “Mỹ và Trung Quốc còn khoảng cách khá xa để tiến tới thoả thuận thương mại” thì ngay lập tức thị trường vàng đã liên tục đi lên. Chỉ sau 1 phiên, giá vàng đã tăng gần 20 USD/ounce, tiến sát mốc 1.300 USD/ounce.

Nhà giao dịch Michael Matousek, tại U.S. Global Investors, nhận định sự yếu đi của chứng khoán là nhân tố hỗ trợ giá vàng và thị trường đang chuyển hướng sang kim loại quý này như một tài sản an toàn. Bên cạnh đó, sự sụt giảm của chỉ số đồng USD cũng hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Trong năm 2018, trước tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng USD đã vượt qua vàng để trở thành “nơi trú ẩn” ưa thích của giới đầu tư. Giá vàng đã tăng hơn 10% kể từ khi chạm các mức thấp nhất trong một năm rưỡi qua hồi giữa tháng Tám năm ngoái, chủ yếu là vì những lo ngại về đà tăng trưởng giảm tốc trên toàn cầu, dự đoán Mỹ tạm dừng việc tăng lãi suất, và gần đây nhất là tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài ở Mỹ.

Ông Richard Baker, biên tập viên của Eureka Miner Report tin tưởng rằng tuần tới sẽ chứng kiến giá vàng tăng vọt, vượt qua ngưỡng 1.300 USD/ounce, và trong nửa đầu năm 2019, giá quý kim này sẽ chạm mốc 1.380 USD/ounce.

Giá vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn sáng cuối tuần (26/1) niêm yết ở mức 36,58 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 36,78 triệu đồng/lượng, tăng 220.000 đồng/lượng giá mua vào và tăng 240.000 đồng/lượng giá bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá mua – bán vẫn kéo giãn lên mức 200.000 đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng sáng nay ở mức 36,70-36,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng được điều chỉnh tăng 240.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 260.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua là 100.000 đồng/lượng.

Tính chung, tuần qua vàng SJC trên thị trường tự do tăng 80.000 đồng/lượng so với giá mở cửa tuần. Cùng giống vàng thế giới phần lớn các phiên trong tuần vàng SJC điều chỉnh giá trong biên độ hẹp. Vàng SJC tại các DN trong tuần đã tăng 120.000 đồng/lượng so với giá mở cửa tuần. Riêng vàng nhẫn trong tuần đã tăng đến 350.000 đồng/lượng.

Theo Nam Hải

Vietnamnet