Giá vàng hôm nay 22/6: Vượt ngưỡng kỷ lục, đắt nhất 6 năm qua

Mở cửa ngày 22/6, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 38,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 38,90 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 60 ngàn đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 38,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 38,87 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, tại thị trường Tp.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở chiều bán ra là 38,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vào cuối giờ sáng nay đã lần đầu tiên sau 6 năm vượt qua ngưỡng 1.400 USD, mức giá cao nhất mà kim loại quý này đạt được là 1.412 USD mỗi ounce. Tuy nhiên đà tăng không duy trì được lâu khi đến cuối giờ chiều, giá vàng điều chỉnh về ngưỡng 1.390 USD, tương đương với ngày hôm qua.

Thị trường tài chính thế giới biến động mạnh sau phiên họp của Fed. Đồng USD bị bán mạnh, trong khi các thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng. Đồng bạc xanh giảm là nguyên nhân chính kéo giá vàng đi lên.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp rằng “hiện giờ nhiều đối tượng tham gia vào thị trường có thể đã thấy được khả năng xuất hiện của chính sách hỗ trợ đã gia tăng”.

Các dự báo về lãi suất của Fed cho thấy 8 thành viên của tổ chức này đồng ý với việc cắt giảm trong năm nay, và các nhà giao dịch xem đó như là một dấu hiệu mới cho thấy Fed càng tiến gần hơn tới việc cắt giảm lãi suất.

Vàng tăng còn do nhiều đồng tiền khác có thể quay đầu giảm giá trong bối cảnh một cuộc chiến tiền tệ có thể xảy ra. Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất siêu lỏng với lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở mức gần 0% cũng như giữ nguyên chương trình mua tài sản, trong khi châu Âu cũng phát đi tín hiệu hạ lãi suất.

Nhu cầu về tài sản trú ẩn vẫn gia tăng do những bất ổn địa chính trị đang diễn ra, Tom Essaye, người sáng lập The Sevens Report, cho biết, bối cảnh kinh tế cơ bản toàn cầu vẫn chưa rõ ràng, điều này mang lại sức sống cho hoạt động giao dịch những tài sản an toàn. Nhưng thực sự chính việc lợi suất của trái phiếu bị giảm, sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn mới tăng lên. Cùng lúc đó, đồng USD càng suy yếu thì càng ủng hộ cho giá trị của vàng.

Tính tới cuối giờ sáng 21/6, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 38,82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,02 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 670 ngàn đồng ở chiều mua vào và tăng 570 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 38,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,02 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 600 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ ngày 20/6.

Tính trong ba ngày gần nhất, giá vàng đã tăng hơn 1,5 triệu đồng với cả hai chiều mua và bán. Tổng cộng giá vàng trong nước đã tăng 2,65 triệu đồng kể từ cuối tháng 5/2019, tức khoảng 3 tuần.

Theo Nam Hải

Vietnamnet