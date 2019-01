Giá vàng hôm nay 18/1: Ồ ạt mua vàng, tích USD

Mở cửa lúc 8h30 sáng 18/1, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,64 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,74 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 40-20 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,58 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,78 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 40 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều ngày 17/1.

Tới đầu giờ sáng 18/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.294 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 2 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.296 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay thấp hơn 0,7% (8,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 860 ngàn đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tiếp tục nhích lên sát đỉnh cao 6 tháng cho dù đồng USD đứng ở mức cao. Giới đầu tư vẫn tìm kênh đầu tư an toàn trong bão tố ở cả vàng và đồng USD.

Những bất ổn tại châu Âu với tâm điểm là thất bại của thủ tướng Anh Theresa May về kế hoạch rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) vẫn khiến giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào tài sản trú ẩn an toàn.

Bất chấp đồng USD mạnh lên, vàng vẫn đang nhích tăng dần lên. Vàng tăng tuần thứ 5 liên tiếp nhưng mức độ tăng không mạnh nên vẫn thể vượt qua ngưỡng 1.300 USD/ounce. Giá vàng tăng ở mức chậm do Thủ tướng Theresa May may mắn vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sau một cú thất bại nặng nề.

Giá vàng hôm nay: leo cao.

Vàng tăng giá còn do giới đầu tư vẫn đánh cược vào một nền kinh tế Mỹ với triển vọng không còn sáng sủa. Chính những nhà tạo lập chính sách của Mỹ cũng đang rất thận trọng để có thể đưa ra những quyết định chính xác.

Nền kinh tế Mỹ chịu ảnh hưởng của một cuộc chiến Mỹ-Trung, từ suy giảm chung của kinh tế thế giới cho tới những mẫu thuẫn trong nội bộ nước Mỹ. Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần trong gần 1 tháng qua.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần đây mâu thuẫn về việc hoạch định chính sách tiền tệ. Một số quan chức của Fed kêu gọi cơ quan này "kiên nhẫn" trước khi tiếp tục nâng lãi suất để xem xét đánh giá sức khỏe thực sự của nền kinh tế Mỹ.

Một số dự báo cho rằng, vàng có thể sẽ vượt qua ngưỡng 1.300 USD/ounce trong ngắn hạn.

Trên thị trường vàng trong nước chốt 17/1 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 trong nước 50-70 ngàn đồng so với phiên liền trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 17/1, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,72 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,54 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,74 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, giá vàng trong nước diễn biến cùng chiều nhưng với tốc độ chậm hơn. Ghi nhận trong phiên, lượng khách theo chiều mua vàng vào chiếm tỷ lệ khoảng 60% trên tổng lượng khách tham gia giao dịch tại Doji.

Theo V. Minh

Vietnamnet