Giá vàng hôm nay 16/2: Chốt phiên cuối tuần tăng cao vì COVID-19

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 44,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,30 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50 nghìn ở chiều mua vào.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,06 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,45 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 44,243 triệu đồng/lượng.

Sau ngày vía Thần tài, thị trường vàng trở lại ổn định, giao dịch không có sự tăng đột biến dù trong tuần có ngày lễ Tình yêu 14/2. Tình hình của COVID-19, thị trường vàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Giá vàng ngày 16/2 cả trong nước lẫn thế giới đều ghi nhận mức tăng cả tuần qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần đạt 1.584 USD/ounce, tăng thêm 14 USD/ounce so với cuối tuần trước đó. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank thì giá vàng thế giới tương đương khoảng 44,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Giá vàng thế giới trong tuần qua cũng liên tục đi lên nhưng không quá mạnh. Như vậy kim loại quý này đã tăng giá khoảng 0,8% so với cuối tuần trước. Giá vàng tăng bất chấp đồng USD liên tục đứng ở mức cao. Nguyên nhân chính dẫn dắt đà tăng cho giá vàng trong tuần là những diễn biến xung quanh dịch Covid-19 khiến nhà đầu tư vẫn lo lắng về tác động đến nền kinh tế toàn cầu.

Ông George Gero, một quản lý cấp cao của công ty tư vấn đầu tư RBC Wealth Management, cho biết kịch bản về dịch COVID-19 vẫn chưa rõ ràng và các thông tin về tình hình đang khiến thị trường chứng khoán biến động, buộc các nhà đầu tư phải tìm đến vàng như một kênh "trú ẩn an toàn".

Giới chuyên gia nhận định, diễn biến dịch bênh do virus corona sẽ tiếp tục là lý do đẩy giá vàng tuần tới tăng cao, đặc biệt khi những dữ liệu kinh tế tiêu cực do tác động của dịch bệnh gây ra sẽ được ghi nhận ngày càng lớn hơn.

Lily (th)