Giá vàng hôm nay 15/2: Biến động dữ dội, tiếp tục leo thang

Mở cửa lúc 8h30 sáng 15/2, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,15 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100 ngàn đồng chiều mua vào và giảm 350 ngàn đồng bán ra so với cuối giờ chiều phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,63 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,87 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 130 ngàn đồng chiều mua vào và giảm 150 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối giờ chiều ngày 14/2.

Tới đầu giờ sáng 15/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.310 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.313 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 0,6% (7,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 36,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới biến động mạnh nhưng vẫn xu hướng đi lên cho dù đồng USD vẫn treo cao theo những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Trong khi đó, giá vàng trong nước tụt giảm hậu ngày vía Thần tài.

Mở cửa phiên giao dịch trên thị trường Mỹ đêm qua, giá vàng trên thị trường New York giảm mạnh do đồng USD tăng theo những tín hiệu tích cực trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, sau đó, vàng đã tăng nhanh trở lại do Mỹ công bố chỉ số bán lẻ tụt giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm và số lượng người thất nghiệp tăng lên.

Các chỉ báo xấu đối với nền kinh tế Mỹ đã cân bằng với những tín hiệu đến từ đàm phán Mỹ-Trung.

Theo một báo cáo của Chính phủ Mỹ, chỉ số bán lẻ trong tháng 12/2018 của Mỹ giảm 1,2%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong 9 năm qua. Chỉ số bán lẻ giảm ở gần như tất cả các nhóm ngành hàng.

Trong khi đó, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số lượng người thất nghiệp trong tuần kết thúc vào thứ 7 vừa qua tăng thêm 4.000 người lên 239.000 người.

Giá vàng hôm nay: treo cao.

Những số liệu này được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các quan điểm của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vốn đang theo hướng thận trọng và cân nhắc lại kế hoạch tăng lãi suất được thực hiện trong vài năm qua.

Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ trong tháng 1/2019 không đổi, cho thấy lạm phát tại nền kinh tế số 1 thế giới yếu. Nó cũng làm gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong năm nay.

Trước đó, Fed đã cam kết sẽ "kiên nhẫn" đối với các động thái điều chỉnh lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế số 1 thế giới có thể sẽ giảm tốc và triển vọng thương mại không chắc chắn.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 14/2 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 trong nước khoảng 300 ngàn đồng/lượng chiều mua vàng, trong khi giữ giá bán ra gần như không đổi.

Tính tới cuối phiên giao dịch 14/2, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, nhu cầu mua vàng cầu may vào dịp Thần Tài đầu năm mới vẫn đứng ở mức cao. Số lượng khách tham gia giao dịch trong những ngày đầu năm mới tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Theo V. Minh

Vietnamnet