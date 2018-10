Giá vàng hôm nay 14/10: Chuỗi ngày tăng giá hiếm hoi

Hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange giảm 0,3% và giao dịch ở mức 1.224,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua giao động trong biên độ: 1.183- 1.226 USD/ounce. Thị trường tăng ấn tượng do ảnh hưởng từ việc thị trường chứng khoán bán tháo và đồng bạc xanh sụt giảm. Giới phân tích nhận định, giá vàng đã bứt ra khỏi biên độ dao động hẹp mà nó mắc kẹt suốt hơn một tháng qua và tiếp tục thu hút giới đầu tư mua vào. Tâm lý e ngại rủi ro đang gia tăng trên các thị trường toàn cầu.

Vàng được đánh giá là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Tuy nhiên, kim loại quý này đang mất đi vị thế là tài sản an toàn trong năm nay, khi giới đầu tư chuyển hướng sang đổ tiền vào đồng USD do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tiến trình nâng lãi suất tại Mỹ.

Giá vàng trong nước diễn biến khá mờ nhạt, không đồng điệu theo cùng nhịp tăng của giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng ghi nhận mức giá thấp nhất tại: 36,39 – 36,49 triệu đồng/lượng và cao nhất tại ngưỡng 36,50 – 36,58 triệu đồng/lượng. Như vậy, tính trung bình trong tuần qua mỗi lượng vàng điều chỉnh tăng giảm khoảng 100 nghìn đồng.

Theo đánh giá của Doji, tuần qua thị trường trong nước phần lớn có nhu cầu bán vàng ra tại mỗi thời điểm giá vàng tăng. Điều này khiến mỗi nhịp đi lên của giá thế giới thì giá vàng trong nước chỉ nhích nhẹ, thậm trí có thời điểm dậm chân tại chỗ. Biên độ giữa hai thị trường trong nước và quốc tế co hẹp dần về ngưỡng 2 triệu đồng mỗi lượng.

Với tâm lý thận trọng cho nên nhà đầu tư tham gia thị trường thăm dò, dè dặt hơn. Xuyên suốt các phiên trong tuần, số lượng khách hàng với xu hướng bán vàng ra chiếm ưu thế chủ đạo.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,46 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,56 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Công ty SJC, giá vàng niêm yết chiều mua vào là 36,46 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 36,62 triệu đồng/lượng. Tại thị trường TP.HCM, chiều bán ra niêm yết ở mức giá 36,60 triệu đồng/lượng.

Theo Nam Hải

Vietnamnet