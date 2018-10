Giá vàng hôm nay 11/10: Áp lực quá lớn, dồn vàng xuống đáy

Mở cửa lúc 8h30 sáng 11/10, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,39 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,49 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 10 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,37 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,53 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 10 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều ngày 10/10.

Tới đầu giờ sáng 11/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.186 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.188 USD/ounce.

Hiện giá vàng thấp hơn 8,9% (116,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 32,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,7 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD treo cao.

Giá vàng thế giới tiếp tục chìm xuống đáy do đồng USD vẫn ở mức cao và giới đầu tư tháo chạy khỏi mặt hàng kim loại quý. Sức hấp dẫn của vàng suy giảm nghiêm trọng bất chấp căng thẳng gia tăng ở nhiều nơi.

Đồng bạc xanh tiếp tục treo cao do Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trước đó bày tỏ thái độ kiên định với chính sách thắt chặt tiền tệ bất chấp tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cho rằng Fed đã tăng lãi suất một cách quá nhanh.

Trước đó, ông Trump cũng khẳng định việc duy trì một đồng USD mạnh làm ảnh hưởng tới can cân thương mại của nước này đối với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc.

USD tăng còn do đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc chịu áp lực giảm sau một loạt những căng thẳng thương mại với Mỹ. Tổng thống Trump gần đây tiếp tục cảnh báo sẽ còn nâng thuế với thêm nhiều hàng hóa Trung Quốc.

Vàng suy yếu còn do tính hấp dẫn của mặt hàng này suy giảm. Trước đây, vàng được đánh giá là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Tuy nhiên, kim loại quý này đang mất đi vị thế là tài sản an toàn trong năm nay, khi giới đầu tư chuyển hướng sang đổ tiền vào đồng USD.

Sức khỏe khá tốt của nền kinh tế Mỹ cũng gây áp lực đối với mặt hàng này.

Trên thị trường vàng trong nước chốt 10/10 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 trong nước 20 ngàn đồng so với phiên liền trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 10/10, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,48 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,36 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, giá vàng trong nước không tìm thấy động lực mới để hỗ trợ, khi các nhà đầu tư đang dõi theo giá vàng quốc tế để tìm xu hướng mới rõ ràng hơn. Với diễn biến chậm, các phát sinh giao dịch trong ngày chỉ mang tính cầm chừng. Tính đến cuối phiên, lượng khách theo chiều mua vàng vào chiếm khoảng 60% trên tổng số lượng giao dịch tại Doji.

Theo V. Minh

Vietnamnet