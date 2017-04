Giá vàng hôm nay 1/5: Đầu tháng hưng phấn, thận trọng xuống tiền

Trong phiên cuối tuần, cũng là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4/2017, giá vàng tiếp tục tăng nhẹ. Với diễn biến này, vàng đã kết thúc tháng 4 với mức tăng giá 1%. Đồng bạc xanh giảm giá trong bối cảnh những số liệu kinh tế Mỹ không mấy khả quan và mối lo ngại từ bất ổn chính trị thế giới.

Vàng đóng cửa phiên giao dịch tháng 4 với mức tăng giá 1%. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange thêm 2,23 USD, tương đương 0,18%, lên 1.268,13 USD/ounce.

Đây là mức tăng không lớn như kỳ vọng khi thị trường thế giới vừa trải qua những thời điểm đầy thử thách với các thông tin chiến sự từ bán đảo Triều Tiên, những biến động chính sách kinh tế từ Mỹ và sự bất ổn chưa dứt Châu Âu.

Theo Washington Post, kinh tế Mỹ tăng trưởng tốc độ ba tháng đầu năm chậm nhất trong ba năm. Theo dữ liệu của chính phủ mới công bố, chi tiêu của người tiêu dùng tăng chậm và chi tiêu của chính phủ giảm.

Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ, một thước đo tăng trưởng kinh tế, đã tăng trưởng với tốc độ 0,7% trong ba tháng đầu năm 2017, sụt giảm đáng kể so với quý trước đó. Các nhà kinh tế cho rằng có nhiều khả năng do lỗi đo lường hơn so với tác động của những chính sách mới của tổng thống.

Các chuyên gia và nhà đầu tư trên Phố Wall (Wall Street) và Main Street đều dự báo giá vàng sẽ phục hồi trong tuần trong bối cảnh những lo ngại về rủi ro địa chính trị - kinh tế tại Pháp, Triều Tiên và Mỹ đã được xoa dịu.

Chuyên gia tại ngân hàng Saxo, Ole Hansen dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Ông cho rằng, thị trường sẽ giao dịch giằng co giữa yếu tố bất ổn địa chính trị và đồn đoán Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tới.

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ lễ. Chốt phiên giao dịch, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,69 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,78 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Công ty SJC, giá vàng niêm yết chiều mua vào là 36,65 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 36,87 triệu đồng/lượng. Tại thị trường TP.HCM, chiều bán ra niêm yết ở mức giá 36,85 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, bước sang tháng 5, áp lực lên giá vàng sẽ còn rất lớn và sẽ có rất nhiều thông tin khiến vàng biến động. Bầu cử Tổng thống Pháp, chiến lược cải cách thuế của Tổng thông Donal Trump và đặc biệt dự báo khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 6 tới khi thị trường lao động Mỹ vẫn đang được cải thiện tích cực và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức gần lý tưởng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng, trong khi lạm phát tại Mỹ cũng đang có xu hướng tăng....

Với diễn biến trên, giá vàng quốc tế đang rơi vào tình trạng khó phán đoán và chưa tạo được nhiều sự thay đổi bứt phá. Chính vì thế, đối với nhà đầu tư, việc đầu tư an toàn cân đối nên được đặt lên hàng đầu nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Theo Nam Hải/VietnamNet