Giá thịt lợn tăng sốc, trong siêu thị đã vượt 150.000 đồng/kg, dự báo tiếp tục tăng cao

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 10/2019, giá lợn hơi trên cả nước liên tục tăng mạnh, giá tại nhiều tỉnh phía Bắc đã vượt 60.000 đồng/kg, còn các tỉnh miền Nam có nơi đã đạt 60.000 đồng/kg, so với cuối tháng 9/2019, giá lợn trên cả nước tăng từ 6.000 – 13.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động ở mức 60.000 - 64.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Hưng Yên tăng mạnh lên 62.000 đồng/kg; Thái Bình cũng lên 62.000 - 63.000 đồng/kg. Tại Lương Sơn, Hòa Bình có nơi báo giá lên tới 64.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Phúc, giá tăng lên 60.000 đồng/kg, nhưng có nơi giá đạt được mức 64.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Tuyên Quang cũng tăng lên 60.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, giá lợn hơi dao động trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg. Thị trường tiếp tục ghi nhận chuỗi tăng giá kéo dài. Tại công ty chăn nuôi lợn CP miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục được điều chỉnh tăng lên 61.500 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng tăng mạnh. Do tình hình dịch tả lợn châu Phi ở khu vực miền Trung vẫn đang căng thẳng, việc vận chuyển lợn hơi được các địa phương kiểm soát chặt, nên giá lợn hơi tại khu vực này vẫn đang thấp nhất cả nước, song so với cuối tháng 9/2019 cũng đã tăng tới hơn 10.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa giá lợn hơi hiện dao động trong khoảng 58.000 đồng/kg, tăng từ 10.000 - 13.000 đồng/kg so với cuối tháng 9/2019, cao nhất kể từ năm 2016 đến nay. Tại khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, giá lợn hơi cũng đang dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg. Một số tỉnh khác giá vẫn dưới 50.000 đồng/kg do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.

Giá lợn hơi tại các tỉnh khu vực miền Nam tăng. Giá lợn hơi Vũng Tàu tăng mạnh lên 60.000 đồng/kg; Tiền Giang giá cũng tăng lên 57.000 đồng/kg. Tại Bến Tre, Đồng Nai giá tăng lên 55.000 đồng/kg. Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu giá lợn hơi tăng lên 47.000 đồng/kg, Long An tăng lên 49.000 đồng/kg; An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang đồng loạt tăng tương tự lên 46.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại các tỉnh Tây Ninh, Hậu Giang tăng lên 47.000 đồng/kg. Công ty chăn nuôi lợn CP miền Nam cũng thông báo điều chỉnh giá lợn tăng lên 56.000 - 56.500 đồng/kg

Theo khảo sát thực tế của phóng viên, tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá thịt lợn dao động trên dưới 120.000 đồng/kg. Chị Minh (tiểu thương tại chợ Nam Đồng, Đống Đa) chia sẻ, "giá lấy tại lò mổ là 80.000 đồng/kg, tăng hơn 20.000 đồng/kg so với trước. Giá mua vào tăng kéo giá bán ra cũng tăng theo. Hiện, giá thịt ba chỉ tại quầy tôi có giá dao động từ 110.000-125.000 đồng/kg, thịt mông từ 110.000-120.000 đồng/kg, sườn từ 115.000-130.000 đồng/kg".

Tương tự chị Minh, anh Hùng (tiểu thương tại chợ Văn Chương) cho hay, thịt mua vào tăng nhiều nhưng bán ra lại chẳng được bao nhiêu. Tại thời điểm này, sức mua thịt vẫn chưa ổn định, giá lại tăng từng ngày trong khi dịch tả lợn Châu Phi khiến nguồn cung sụt giảm đã làm việc buôn bán gặp khá nhiều khó khăn.

Giá thịt lợn, thịt bò tăng cao

Tại các siêu thị giá thịt lợn đã lên đến trên dưới 150.000 đồng/kg loại ngon như nạc vai, ba rọi, thăn, chân giò. Chẳng hạn khảo sát tại Vinmart, giá thịt ba rọi niêm yết tới 152.900 đồng/kg

Cùng đà tăng với thịt lợn, giá thịt bò tại một số siêu thị Hà Nội dao động ở mức 270.000-290.000 đồng/kg còn ngoài chợ là 250.000 - 270.000 đồng/kg, tăng khoảng 15% so với 1 tháng trước đó.

Bác Ly (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, “Chưa có khi nào mà tôi thấy giá thịt heo tăng cao thế. Giá tăng cao khiến tôi cũng không dám mua nhiều như trước. Còn vài tháng nữa là đến dịp Tết Nguyên Đán nhu cầu thịt lợn sẽ ngày càng cao không biết giá sẽ tăng lên đến bao nhiêu."

Cục Xuất nhập khẩu cho rằng nguyên nhân giá lợn hơi tăng mạnh trong thời gian qua là do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi nên nguồn cung mặt hàng thịt lợn giảm mạnh. Trong khi, nhu cầu đối với các mặt hàng thực phẩm, nguyên vật liệu cuối năm tăng nên thị trường khá sôi động.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá lợn hơi sẽ tiếp tục tăng lên mức cao, nhất là những tháng cuối năm do dịch tả lợn châu Phi vẫn không ngừng bùng phát ở nhiều nơi, số lượng tiêu hủy ngày một nhiều, tổng đàn lợn bị giảm mạnh, trong khi người chăn nuôi không dám tái đàn.

Dịch tả lợn châu Phi làm cho sản lượng lợn thịt năm 2019 thấp hơn rất nhiều so với năm 2018. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, thời điểm cuối năm 2019 sản lượng thịt lợn hơi sẽ giảm khoảng 200.000 tấn so với năm 2018. Hiện nay, các khu vực trang trại chăn nuôi lớn và những khu vực chăn nuôi đã an toàn dịch bệnh đang được khuyến khích tăng đàn. Bên cạnh đó, để bù đắp vào lượng thịt lợn thiếu hụt, sản lượng các loại thịt khác như bò, gà… tăng khá. Nhìn chung, tổng sản lượng thịt năm 2019 sẽ không thiếu, nhưng sản lượng thịt lợn giảm.

Theo Nhịp sống kinh tế