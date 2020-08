Giá lợn hơi hôm nay 30/8: Giảm giá liên tiếp, người nuôi ''lo đứng lo ngồi''.

Giá lợn hơi hôm nay 30/8 tại miền Bắc

Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Thái Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định giá lợn hơi hôm nay dao động ở mức 80.000 - 82.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình giá lợn hơi hôm nay đang được thu mua với mức thấp 78.000 đồng/kg và 79.000 đồng/kg.

Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 78.000 - 82.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 30/8 tại miền Trung - Tây Nguyên

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay cũng đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đắk Lắk, Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận giá lợn hôm nay dao động từ 80.000 - 82.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Quảng Ngãi giá lợn hơi hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng/kg.

Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 79.000 - 82.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 30/8 tại miền Nam

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Vũng Tàu giá lợn hơi hôm nay được thu mua từ mức 80.000 - 82.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu giá lợn hơi hôm nay đang ở mức thấp nhất toàn miền 78.000 đồng/kg.

Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 78.000 - 82.000 đồng/kg.

Theo ông Võ Hữu Thời (huyện Long Thành, Đồng Nai), chủ một trại lợn, với giá lợn hơi hôm nay còn quanh mức 80.000 đồng/kg, nông dân vẫn còn lời, nhưng khá... lo lắng.

Ông Võ Hữu Thời tính, hiện giá lợn giống 20kg/con được trại làm giống bán ra là 4 triệu đồng. Cộng thêm 3,5 triệu đồng tiền thức ăn, sau khi xuất bán người chăn nuôi chỉ còn lời khoảng 500.000 đồng/con/tạ. "Đấy là chưa tính hao hụt trong khi nuôi", ông Võ Hữu Thời chia sẻ.

Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng cho biết, ngành chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đang khá quan ngại tình hình giá lợn hơi hiện nay.

Ông Đoán cũng cho rằng, nếu nông dân nhập lợn giống với giá 200.000 đồng/kg trở lên sẽ còn lời rất ít. "Nhưng nếu rủi ro hao hụt trong khi nuôi tổng đàn 5 - 10% thì nông dân hòa vốn, thậm chí không khéo còn thua lỗ", ông Nguyễn Kim Đoán nói.

Ông Nguyễn Kim Đoán hy vọng, khi thịt lợn nhập đủ đáp ứng thị trường trong nước và bình ổn giá, thì Chính phủ sẽ không cấp phép nhập khẩu nữa.

Với giá lợn hơi trên thị trường xoay quanh mốc 80.000 đồng/kg như hiện nay, ông Nguyễn Kim Đoán cho biết các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn chính ngạch sẽ không có lãi. Khả năng doanh nghiệp sẽ ngừng nhập thịt lợn.

"Với tôi, lợn nhập chính ngạch không đáng ngại cho bằng nhập lậu. Các cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt việc này để ngành chăn nuôi tồn tại", ông Nguyễn Kim Đoán bộc bạch.

Theo Tiêu dùng