Giá heo hơi cao kỷ lục

Sau một thời gian dài giữ ổn định ở mốc 40.000 - 50.000 đồng một kg, hơn một tuần nay giá heo hơi liên tục tăng "sốc". Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi và kinh doanh heo cũng ồ ạt điều chỉnh giá heo hơi khi bán ra thị trường.

Tập đoàn Dabaco vừa thay đổi niêm yết giá thịt lợn hơi xuất chuồng lên mốc 59.000 - 60.000 đồng một kg, tuỳ vùng miền. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm qua. Tập đoàn C.P điều chỉnh giá từ mức 48.000 đồng một kg lên 53.000 - 56.500 đồng một kg. Vissan nâng lên 57.500 đồng một kg.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cho biết, giá heo đang tăng mạnh do nguồn cung ngày càng giảm. Nếu so với đầu tháng 9, giá heo hơi tại công ty đã tăng thêm 11.000 đồng mỗi kg, lên 57.500 đồng. Dự báo, giá heo còn tăng khi nguồn heo tại các trang trại ngày càng giảm, còn heo trong dân gần như cạn kiệt vì dịch bệnh kéo dài, người nuôi chưa dám tái đàn.

Ông Phú cũng cho biết, lượng heo tại công ty ông đang giảm, trong khi đó giá heo hơi tăng cao khiến lợi nhuận doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh. "Chúng tôi đang làm kiến nghị gửi Sở Tài Chính TP HCM cho điều chỉnh giá bán lẻ. Với giá bán lẻ đang niêm yết, doanh nghiệp gặp khó vì chi phí đầu vào và giá heo hơi tăng cao. Nếu không được điều chỉnh, công ty sẽ bị thua lỗ", ông Phú nói.

Lượng heo hơi trên thị trường đang giảm mạnh. Ảnh: Vũ Minh Quân.





Cũng lo ngại nguồn cung sụt giảm, đại diện Tập đoàn C.P cho biết, thời gian qua dịch tả heo châu Phi khiến doanh nghiệp chỉ lo làm sao chống dịch bệnh chứ chưa dám tái đàn ồ ạt. Do đó, nguồn cung cho thị trường đang thiếu hụt. Nguồn heo ở các hộ nuôi nhỏ, lẻ trong dân gần như không còn, với các trang trại chăn nuôi thì lượng tái đàn rất thấp. Vị này cho hay, vì giá heo liên tục tăng cao nên nhiều hộ nuôi "găm hàng" giữ giá, đẩy lên mức kỷ lục.

Trước tình trạng giá heo hơi tăng cao, nguồn hàng giảm khiến lượng heo về chợ đi xuống, ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cho biết, đầu tháng 10 mỗi ngày lượng hàng từ các lò tỉnh về chợ trên 2.000 con nhưng nay giảm xuống còn 1.239 con. Còn tại TP HCM so với ngày đầu tháng 10, lượng heo về chợ giảm 300 con một đêm. Cùng với số lượng heo về chợ giảm thì giá heo hơi loại 1 lên mức 53.500 đồng một kg, tăng 7.500 đồng so với đầu tháng 10, còn heo loại 2 tăng thêm 10.000 đồng lên 52.500 đồng một kg.

Lãnh đạo chợ đầu mối và các doanh nghiệp dự báo, giá heo hơi sẽ còn tăng cao khi thị trường đã vào mùa tiêu thụ mạnh. Nhiều cơ sở kinh doanh đang thu gom để chế biến các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ thịt heo phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khảo sát tại các chợ cho thấy, giá heo pha lóc tại chợ đầu mối Hóc Môn mỗi loại tăng thêm 10.000 đồng một kg. Cụ thể, đùi heo từ 60.000 đồng tăng lên 73.000 đồng một kg, sườn non tăng thêm 10.000 đồng lên 130.000 đồng một kg, nạc heo cũng tăng thêm 12.000 đồng lên 85.000 đồng một kg.

Còn tại các chợ lẻ, giá thịt heo mỗi loại tăng thêm 12.000 -15.000 đồng. Sườn non đang được các sạp bán với giá 140.000 - 160.000 đồng một kg, ba rọi tăng thêm 20.000 đồng lên 120.000 đồng, chân giò tăng thêm 10.000 đồng lên 100.000 đồng một kg, xương ống cũng tăng lên 70.000 đồng thay vì 60.000 đồng như trước...

Sau 9 tháng công bố dịch tả heo Châu Phi, đến nay dịch bệnh đã phủ kín 63 tỉnh, thành phố, tiêu hủy gần 6 triệu con lợn. Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos Business Consulting ước tính quy mô đàn nái trên cả nước đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ, trong đó các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là đối tượng chịu tác động lớn nhất từ dịch tả lợn. Rabobank cũng dự báo sản lượng lợn tại Việt Nam cả năm 2019 giảm 15-19% so với cùng kỳ, dẫn đến thiếu hụt 500.000 tấn thịt trước Tết Nguyên đán do nguồn cung chưa hồi phục.

Theo TS. Kiều Minh Lực, chuyên gia về chăn nuôi ở TP HCM khuyên, để đảm bảo cân đối cung cầu, người tiêu dùng nên sử dụng các sản phẩm thay thế thịt heo bằng thịt gà, cá, hải sản. Còn với người nuôi, nên tái đàn khi điều kiện cho phép. Song song đó, thay vì giữ giá "găm" hàng chờ tăng thì hộ chăn nuôi nên xuất heo đúng trọng lượng 100 - 120 kg một con để đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Tránh trường hợp giữ heo chờ giá tạo thị trường khan hiếm.

Theo Thi Hà

VnExpress