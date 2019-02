Gần nửa triệu đồng nải chuối xanh bày mâm ngũ quả

Chỉ còn 3 ngày nữa tới Tết Kỷ hợi, thị trường hoa quả bày mâm ngũ quả ngày Tết đang tăng giá từng ngày. Giá một số loại trái cây chính, không thể thiếu trong mâm ngũ quả như chuối xanh, bưởi, đu đủ xanh, dưa hấu, phật thủ... đắt gấp đôi, ba ngày thường, có loại quả giá còn tăng gấp bốn.

Sáng 27 Tết, chị Hoà (Hà Tây) khệ nệ đẩy chiếc xe thồ chở đầy chuối xanh tới cổng chợ Hà Đông với hy vọng sẽ bán hết hàng ngay trong buổi sáng cuối năm. Theo chị, trái cây đã bắt đầu tăng giá từ ngày 20 tháng Chạp và càng tăng mạnh vào những ngày sát Tết. Trong số các loại năm nay, chuối xanh là mặt hàng tăng giá nhiều nhất. Ngày thường một nải chuối xanh chẵn quả (14-16-18 quả) dao động 20.000-30.000 đồng, thì nay đã tăng lên 80.000 - 100.000 đồng với quả nhỏ, còn loại đều đẹp, quả mập hơn được các tiểu thương "hô" giá 150.000 - 200.000 đồng.

Chuối xanh lẻ quả được rao bán 12.000-18.000 đồng một quả.

Trong khi đó những nải chuối xanh lẻ quả (15-17-19 quả) lại được người mua "lùng" nhiều với quan niệm thắp hương các loại quả có số lượng lẻ sẽ mang đến may mắn cho cả năm. Vì thế, giá mặt hàng này cũng bị đẩy lên cao những ngày gần Tết. Tại chợ Hà Đông, Thanh Xuân, Nghĩa Tân (Cầu Giấy)... những nải chuối xanh quả lẻ 19-21 quả có quả đều, to được người bán nói giá 300.000 - 400.000 đồng. Cá biệt nải chuối 29 quả có râu dài đẹp mắt, quả thuôn dài và mập đều được người bán rao gần 500.000 đồng. Mức giá này so với ngày thường tăng 8-10 lần, khiến nhiều người mua chóng mặt.

Không riêng chuối xanh, hầu hết trái cây khác bày biện mâm ngũ quả như dưa hấu, na, phật thủ, bưởi, xoài... cũng đang nhích giá từng ngày.

"Giá nhập cao hơn hẳn ngày thường và nhu cầu Tết tăng cao, nên đắt lên là bình thường. Năm nào gần Tết giá cũng nhích lên chứ không riêng năm nay", chị Huyền - một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Thanh Xuân nói.

Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), các tiểu thương cũng cho biết mỗi ngày hoa quả nhích lên vài giá. Chẳng hạn, sáng 27 Tết, giá mỗi kg dưa hấu 30.000 đồng, gấp đôi ngày thường và dự báo có thể tăng lên 40.000 đồng trong 1-2 ngày tới. Bưởi thờ Tết giá 60.000-150.000 đồng một quả tùy to, nhỏ. Cam canh tăng khoảng 10.000-20.000 đồng một kg lên mức 55.000-60.000 đồng tùy loại; xoài các loại giá dao động từ 50.000-80.000 đồng một kg...

Không riêng tại các chợ truyền thống, hơn một tuần trở lại đây, các mối buôn, nhà vườn liên tục tăng giá nên chị Bình (Mỹ Đình, Hà Nội) không dám nhận thêm đơn hàng vào 3 ngày cận Tết, chỉ trả hàng khách đặt trước đó.

Giá cả tại các chợ "nhảy múa" khiến nhiều người tiêu dùng chọn mua tại siêu thị để được giá bình ổn hơn. Khảo sát giá một vòng tại chợ truyền thống, chị Hoài (Hoàng Mai, Hà Nội) nói:"Mua ở siêu thị không phải lo trả giá, hay mua hớ vào những ngày này. Giá cả cũng bình ổn và hàng mới về liên tục".

Theo Anh Minh



VnExpress