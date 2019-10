Gần 12 tấn hạt nêm, bột ngọt giả sắp tuồn ra thị trường

Sáng 25/10, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Huỳnh Phước Hải (39 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.



Cơ quan công an thu giữ gần 12 tấn hạt nêm, bột ngọt giả

Trước đó, qua một thời gian theo dõi, nắm tình hình, ngày 11-10-2018, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy (34 tuổi, ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Tại thời điểm kiểm tra, trong kho của bà Vy có 11,72 tấn hạt nêm và bột ngọt mang các nhãn hiệu nổi tiếng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, bà Vy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Theo kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an phía Nam thì các sản phẩm thu tại nhà bà Vy đều là hàng giả. Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển giao vụ việc cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra.

Quá trình điều tra xác định đối tượng Huỳnh Phước Hải là người đã bán số hàng trên cho bà Vy. Bước đầu, Hải khai nhận đã mua số hàng giả từ một người phụ nữ tên Loan ở Chợ Lớn, Quận 6, TP HCM. Sau đó, mang về đóng gói rồi bán lên cho bà Vy để kiếm lời.

Hiện Công an TP Buôn Ma thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của những người liên quan.

Theo C.Nguyên

NLĐ