Ngày 12/7, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Cửa hàng mua sắm ASEAN (số 5 Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, TP Móng Cái) và Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên là 2 Trung tâm mua sắm có quy mô khá lớn, vừa bị đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đột xuất kiểm tra và thu giữ nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vào ngày 11/7.

Cửa hàng mua sắm Asean là một trong 2 địa điểm kinh doanh vừa bị lực lượng chức năng đột kích, kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều mặt hàng nghi có dấu hiệu giả thương hiệu nổi tiếng nhưng được gắn giá bán lên tới hàng trăm triệu đồng, như thuốc, mỹ phẩm, vàng bạc trang sức, đồ mỹ nghệ.

Mặt hàng đồng hồ, kính mắt, túi xách của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Louis Vuiton, Rolex, Omega… có giá bán từ vài trăm ngàn đồng tới vài trăm triệu đồng.

Đồng hồ Patek Phillipe được chuyên gia thẩm định là hàng giả.

Đặc biệt, một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Patek Phillipe được bày bán với giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, hình ảnh chụp gửi đến chuyên gia thẩm định của hãng này lại khẳng định đây là hàng giả.

Theo ước tính, số lượng hàng hóa vi phạm có trị giá khoảng vài chục tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra bước đầu có thể thấy nghi vấn hầu hết hàng hóa đều có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu nổi tiếng là những mặt hàng rất phổ biến về thời trang, đồng hồ, kính mắt, mỹ phẩm, giầy dép, trang sức…

Bên cạnh đó, kiểm tra việc sử dụng lao động tại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên cũng phát hiện, công ty này có 94 lao động nước ngoài, chưa có giấy phép, 16 lao động là người Việt Nam chưa có hợp đồng lao động.

Hiện trường kiểm tra các cơ sở vi phạm của lực lượng chức năng.

Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, đơn vị chủ quản của Cửa hàng mua sắm ASEAN là Công ty TNHH TM&DL Bảo Hưng và Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên. Doanh nghiệp này được biết đến là trung tâm mua sắm chuyên kinh doanh chuỗi tour du lịch 0 đồng có lượng khách rất lớn tại Móng Cái.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện cả hai trung tâm mua sắm trên đều không xuất trình được các hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định.

Hiện toàn bộ hàng hóa tại 2 trung tâm này đã được lập biên bản, kiểm kê để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, đây là đợt kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch, do đơn vị phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, trong đó có Cục An ninh kinh tế, cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bảo Loan