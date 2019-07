Đồng hồ, thực phẩm tươi sống góp doanh thu nghìn tỷ cho Thế giới di động

Theo báo cáo kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), gần 11.000 chiếc đồng hồ đã được bán ra tại 34 cửa hàng Thế giới di động, Điện máy xanh trong tháng 6. Mô hình này cũng giúp tăng thêm 10% doanh thu trung bình mỗi cửa hàng.

Ngoài đồng hồ, mặt hàng tươi sống, đông lạnh cũng góp 50% doanh thu của chuỗi Bách hoá xanh. Riêng tháng 6, đã có 9.000 tấn hàng tươi sống được tiêu thụ trong chuỗi này, tăng 80% so với 5.000 tấn hồi đầu năm.



Quầy cá tươi tại một cửa hàng thuộc chuỗi Bách hoá xanh. Ảnh: BHX

Với chuỗi 600 cửa hàng Bách hóa xanh, doanh thu trung bình hơn 1,5 tỷ đồng mỗi cửa hàng một tháng, tăng 25% trong nửa đầu năm.

Báo cáo của Thế giới di động cũng ghi nhận, mỗi ngày Bách hoá xanh ký thành công trên 2 mặt bằng cửa hàng mới trong tháng 6. Như vậy, dự kiến chuỗi này có 700 cửa hàng "phủ" toàn quốc vào quý III/2019.

Cũng trong 6 tháng, 540.000 chiếc điều hoà được Thế giới di động bán ra trên thị trường, tăng 75% sản lượng và 80% về giá trị so với cùng kỳ 2018.

Tính chung 6 tháng, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần gần 51.730 tỷ đồng, tăng hơn 7.150 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 2.120 tỷ đồng, tăng 581 tỷ so với cùng kỳ. Khoản thu từ kinh doanh online chiếm 15% trong tổng doanh thu của Thế giới di động nửa đầu năm nay và tăng tới 39% so với năm ngoái.

Theo VnExpress