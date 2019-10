Đồng hồ giá 30 tỷ đồng đến Việt Nam

Một trong những chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ hàng đầu thế giới tên Round Tourbillon Invisible Set Baguette Diamonds vừa có 5 ngày 'lưu diễn' tại Việt Nam trong hành trình 3 tuần đến 6 thành phố châu Á. Cụ thể, TP HCM là điểm dừng chân cuối sau Bangkok, Singapore, Melbourne, Sydney, Kuala Lumpur.

Đích thân ông Nicholas Rudaz - CEO Tập đoàn Franck Muller (Thuỵ Sĩ) đã mang chiếc đồng hồ đến với tuyên bố 'Save the best for last' (Giữ lại những gì tốt đẹp nhất đến sau cùng) bởi theo ông thì Việt Nam là thị trường rất quan trọng.



"Đã từng có một người Việt Nam mua phiên bản tương tự tại Singapore. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về chủ nhân được bảo mật", ông Nicholas nói về một trong số 20 chủ nhân đã sở hữu chiếc đồng hồ trị giá 30 tỷ đồng này trên thế giới.

Có giá bình quân dao động từ 1,2 đến 2 triệu USD, chiếc Round Tourbillon Invisible Set Baguette Diamonds chỉ có tính năng cơ bản là điểm giờ, phút và tourbillon nhưng có giá cao 'ngất ngưởng' vì vỏ, dây đeo làm bằng vàng trắng 18K. Toàn bộ chiếc đồng hồ đính đầy 629 viên kim cương Baguette.

Khác với kim cương tròn, kim cương Baguette với 14 cạnh có quy trình cắt rất phức tạp, các cạnh kích thước khác nhau nên đòi hỏi cường độ cắt khác khau, chỉ có 3% kim cương trắng có thể cắt được thành dáng này nên rất hiếm và thuộc hàng xa xỉ nhất trong thế giới kim hoàn. Riêng phần mặt đồng hồ được nạm 122 viên cùng 21 viên khác bao quanh miệng tourbillon (10.17 carats).

Theo ông Nichilas, để sản xuất một chiếc đồng hồ mất khoảng một tháng bằng phương pháp thủ công tỉnh xảo, từ việc nạm kim cương, chạm khắc chi tiết đến lắp cỗ máy Tourbillon. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đủ số lượng và chất lượng đá quý phù hợp để đính đầy chiếc đồng hồ là một thời gian khó ước lượng, tuỳ vào độ quý hiếm của loại đá quý đó.

Ví dụ, một vị khách đã từng đặt hàng chiếc Round Tourbillon Invisible Set Baguette Diamonds đính hoàn toàn bằng kim cương hồng. Quá trình tìm đủ số kim cương phải mất đến 3 năm. Phiên bản kim cương hồng cũng là 'làm một lần trong đời' vì tốn quá nhiều công phu và giá trị đến 11 triệu USD.

Dù mới chính thức vào Việt Nam chỉ vài tháng và bán ở TP HCM 3 tuần nhưng Franck Muller cho biết đã có một số khách hàng tìm đến để sở hữu các mẫu đồng hồ của hãng. Thậm chí, ông còn lạc quan về khả năng sẽ có khách hàng tiếp theo đặt mua mẫu đồng hồ 30 tỷ đồng.

"Trước khi chính thức vào thị trường này, nhiều khách hàng Việt Nam đã mua không ít sản phẩm của chúng tôi tại các điểm kinh doanh trên thế giới như Singapore, Hong Kong, Nhật Bản và châu Âu. Do đó, chúng tôi đã có sự chú ý nhất định", vị CEO cho biết.

Theo Viễn Thông/VnExpress