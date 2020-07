Doanh nhân đồng tính nổi tiếng TQ, từng bị cấm đăng ảnh gợi cảm

2. Come out năm 22 tuổi: Giống như nhiều người đồng tính khác, Edison phải trải qua thời gian khó khăn trước khi công khai giới tính thật của mình. Anh từng chia sẻ đã lập kế hoạch come out sau khi học xong và ra trường bởi lúc đó anh có thể tự tin hơn khi tự chủ tài chính. Năm 2018, anh công khai giới tính với gia đình. Mất một khoảng thời gian dài để người thân chấp nhận con người thật của con trai.