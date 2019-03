Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất trứng gà tươi ăn liền

Sáng 15/3 Công ty cổ phần Ba Huân đã ký hợp tác với Tập đoàn ISE Nhật Bản để sản xuất thương mại dòng sản phẩm trứng gà tươi ăn liền. Để có được hợp đồng hợp tác này công ty đã cùng phía Nhật Bản trải qua hơn một năm xúc tiến và thương thảo. Đây cũng là sản phẩm trứng gà tươi ăn liền lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Trứng gà ăn liền. Ảnh: Thi Hà

Bà Phạm Thị Huân, Tổng giám đốc công ty cho biết, toàn bộ trứng gà tươi ăn liền này sẽ được bán tại chuỗi siêu thị và cửa hàng Nhật tại Việt Nam, tương lai sẽ xuất khẩu ra nước ngoài. Theo bà, để có được dòng sản phẩm trứng gà tươi dùng ăn ngay không cần qua chế biến đạt quy chuẩn của Nhật, công ty phải chăn nuôi gà trong điều kiện nghiêm ngặt từ khâu giống đầu vào cho tới thức ăn và cách bảo quản.

"Ngoài chọn con giống tốt, gà cũng được ăn thức ăn có kiểm soát và bổ sung vitamin E trong thức ăn để đạt hàm lượng 8 -15mg/100gram cho mỗi quả trứng. Trọng lượng trứng ở chuẩn 58-62gram", bà Huân nói và cho hay, ngoài quy trình trên, trứng khi xử lý sau đẻ cũng rất khác biệt như, nhiệt độ nước dùng để rửa trứng phải đảm bảo là 55 độ C, sau đó làm sạch bằng dung dịch Nacl 9%. Sau khi được xử lý và bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp hơn 25 độ C, vận chuyển từ nhà máy đến nơi tiêu thụ bằng xe lạnh chuyên dụng. Dự kiến, mỗi ngày Ba Huân cung ứng khoảng 10.000 trứng vào các hệ thống siêu thị như Shushi Tei, Hokaido, Gyu Shige, Aeon Mall Ministop, Japan best Foods...

Ba Huân có 50 năm kinh doanh trứng gia cầm. Công ty đã khép kín quy trình chăn nuôi đạt chuẩn công nghệ cao với 2 trang trại chăn nuôi gà lấy trứng và lấy thịt, 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi, 2 nhà máy xử lý trứng và 1 nhà máy chế biến thực phẩm. Công ty này còn đang khởi công thêm 2 nhà máy công nghệ cao tại Long An và Hà Nội chuyên về dòng sản phẩm trứng gà dinh dưỡng.

Còn Tập đoàn ISE Foods là doanh nghiệp có 120 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi gà đẻ trứng lớn nhất Nhật Bản. Đây cũng là nhà sản xuất trứng lớn thứ 5 thế giới.

Theo Thi Hà (VnExpress.net)