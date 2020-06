Dịch vụ nhuộm tóc bạc giá nghìn đô vẫn được yêu thích

Martin cũng chia sẻ rằng đa khách hàng khi nhìn thấy kiểu đầu mới đều rất bất ngờ. Họ thậm chí còn khóc và không thể tin đây là mái tóc bạc trước đó của mình. Dịch vụ nhuộm bạc cả đầu do chính tay Jack Martin làm có giá "không phải dạng vừa", lên đến 1.800- 2.500 USD . Đó là lý do tại sao anh so sánh việc này như sự đầu tư lớn.