Đi ăn hàu, khách may mắn 'cắn' luôn được viên ngọc hiếm

Ngày 19/10, khi tới dùng bữa tại nhà hàng Stern and Bow thuộc bang New Jersey, Mỹ , ông bà Anton và Sheryl Schermer trở thành hai vị khách rất may mắn khi tìm thấy viên ngọc hiếm.



Viên ngọc quý nằm trong con hàu Kumamoto





Được biết, họ đã gọi một đĩa hàu Kumamoto. Khi đang ăn, ông Anton bất ngờ cắn phải một vật lạ rất cứng và giật mình phát hiện ra đó là viên ngọc quý.

Không chỉ khiến khách vui mừng, chủ nhà hàng cũng rất hào hứng trước thông tin này. Họ cho rằng, viên ngọc là điềm lành khi nhà hàng Stern and Bow mới khai trương được một tháng. Theo ước tính ban đầu, viên ngọc quý có thể trị giá hàng nghìn USD.

Chân dung cặp thực khách may mắn người Mỹ





Ông Kevin Joseph, nhân viên phục vụ hàu của nhà hàng, cho biết: "Tôi đã từng tách vỏ hàng trăm nghìn con hàu trong suốt quãng thời gian làm việc tại các nhà hàng, nhưng chưa từng thấy có ngọc trong con hàu Kumamoto ở vùng nước lạnh”.

Trước đó, vào tháng 9 năm nay, một vị khách người Canada có tên Bourquin còn may mắn hơn thế, khi phát hiện tới 48 viên ngọc nằm trong con hàu bé.

Tìm thấy 48 viên ngọc trong con hàu, đủ để xâu thành chuỗi vòng





Theo ông Bourquin, khi đang ăn món hàu, ông khó chịu vì cắn phải thứ gì rất rắn. Nhưng khi nhả ra, không chỉ 1 mà còn rất nhiều viên ngọc trong hàu. Số ngọc này thậm chí đủ để ông xâu chuỗi thành một chiếc vòng. Người đàn ông Canada cho rằng, đây thực sự là vận may "từ trời rơi xuống".

Theo MNS/ Dân trí